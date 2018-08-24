閩江口外馬祖東引島　台澎金馬最北端

搭船到馬祖列島東引，會在中柱港下船。（中評社 黃文杰攝） 中評社東引8月24日電（記者 黃文杰）昔稱“東湧”的東引島，因島嶼四周水深，急流洶湧，因此得名，這座偏處馬祖列島的東北端的島嶼，是台澎金馬最北端的島嶼，當年國共內戰，兩岸緊張，此地具有高度戰略地位，軍方迄今仍派駐部隊駐守，島上可見軍車與阿兵哥，“東湧”後來會改為東引，就是東湧燈塔，“指引我軍收復河山”。



馬祖列島位於台灣海峽正北方，面臨閩江口、連江口和羅源灣，距中國大陸最近點約9．25公里。主要由南竿島、北竿島、高登島、亮島、東莒島、西莒島、東引島、西引島及其附屬小島共計36個島嶼、礁嶼組成，面積29．6平方公里，居民人口僅1萬3千多人。



中評社規劃馬祖採訪行程，第一站就是到東引，往返基隆港與東引島，主要是台馬之星，不過採訪時遇到機械故障停駛，改搭台馬輪，深夜基隆出港，清晨抵達東引的中柱港。



東引島隸屬於福建省連江縣東引鄉，以東引及西引兩大島為主，總面積4.4平方公里，位處台灣基隆西北方約100海浬，全鄉地勢高聳陡峭，是馬祖唯一沒有沙灘的島嶼，海蝕地質景觀豐富，漁產貝類資源豐沛，生態植物繁多，更是黑尾鷗繁殖世界紀錄的最南端。



過去東引及西引，屬於兩島，後來軍方築路造堤連為一體，島上軍事哨點密集，至今東引仍鎮守馬祖列島北疆，具重要戰略地位，戰地色彩仍濃。



東引昔稱東湧，因島周水深，急流洶湧，故而得名；1956年更名為東引，並正式設鄉。