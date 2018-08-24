中評關注：企業憂心兩岸關係　賴神聽見沒？

賴清德。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月24日電（記者 楊騰凱）商業總會23日與“行政院長”賴清德座談，理事長賴正鎰提問兩岸關係，未來政府要帶領台灣2300萬人走什麼方向？近來兩岸、國際動盪不斷，蔡政府的信心喊話一成不變，企業界再次提問，很明顯是想聽到不同的答案，沒想到賴清德面對企業界拋出的直球，仍僅強調台灣前途只有2300萬人有權決定，揮了一記大空棒。



商業總會理事長賴正鎰23日率領商總轄下各商業團體與賴清德座談，賴正鎰劈頭就提問兩岸關係說，近期發生薩爾瓦多斷交、美中貿易戰等問題，台灣出口有40%是到中國大陸去，未來在兩岸政策上，政府要帶領工商企業界、台灣2300萬人，走向什麼樣的方向？



賴清德引述蔡英文的論述回應，對中國的善意不變，承諾不變，不會走對抗的回頭路，但也不會在壓力下屈服，更強調中國不必硬要台灣接受一個中國原則的九二共識，台灣的前途只有2300萬人有權決定。



正所謂“春江水暖鴨先知”，任何風吹草動，或局勢即將產生變化之前，在兩岸往來頻繁的企業界，總是最早有感覺的一群人。蔡政府的兩岸論述，企業界人士已聽到可以背了，之所以一再提問兩岸，應是認為這套論述發揮不了作用，但又不想得罪當權者，才在各種場合不厭其煩地提問，希望聽到不一樣的說法，或是政策的修正。



沒想到賴清德的回應可說是雞同鴨講，不論是有心或無意的迴避，都錯失了企業界做球給政府的機會，似乎沒有感受到企業界提問背後的憂心。



23日傍晚，賴正鎰另外回到商總舉行會後記者會，談到賴清德對兩岸政策的答案，賴正鎰更明確說明了他的憂慮，他表示，要蔡政府接受九二共識不容易，擔心會影響台灣的國際交流及兩岸貿易，希望政府可以努力，維持兩岸和平穩定發展。