中評鏡頭：神秘的鹿港放水燈　延續三百年傳統

鹿港地藏王廟配合中元普渡，23日起舉辦為期三天的“拔薦消災祈福法會”活動，並且在福鹿河濱公園施放上千盞水燈。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化8月24日電（記者 林谷隆）鹿港地藏王廟舉辦中元普渡，將從8月23日（農曆7月13日）起舉辦為期三天的“拔薦消災祈福法會”活動，並且在23日傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式，施放上千盞水燈。鹿港地藏王廟主任委員許森樹表示，每年農曆七月鹿港施放水燈的傳統已經延續3百多年，近年更受到各界重視，未來更希望能爭取登錄“世界非物質文化遺產”，讓世界各地民眾看到鹿港百年民俗風華。



鹿港北有天后宮，南有鹿港地藏王廟，一司天、一司地，是當地民眾信仰的中心，每年農曆七月，鹿港地藏王廟都會舉辦發放水燈的儀式，祭祀水靈，最主要特色為照引流放的水燈，藉以引導孤魂水靈上岸前來享用供品、接受超渡，並且保佑鹿港能夠風華再現，國泰民安、風調雨順。



鹿港地藏王廟創建於清康熙二年（西元一六六三年），廟中主祀地藏王菩薩，配祀境主尊神，註生娘娘及十殿閻君。地藏王菩薩之信仰在鹿港深受重視。過去總有人誤認地藏王廟為陰廟，其實地藏王廟中主祀地藏王菩薩，由於掌管的是善惡靈魂，並統帥十殿閻君，謂為陽神管陰間。鹿港在地人會於初一、十五或誕辰日前來朝拜，而中元普渡時節地藏王廟香火鼎盛，祭典隆重，平日緊閉的大門，也會在此時敞開放庵，並施“盂蘭盆會”，直至入夜收庵。



鹿港地區發展甚早，早年是為重要的商港，因交通水路險惡，常有水難喪生者，因此，地藏王廟每年皆固定於農曆7月13日至15日舉辦祭典及放水燈儀式，即燃燒紙船，點燃紙燈放於溪中，任其漂流入海。放水燈的目的是照引水中孤魂水靈能上岸，找到可以宴請祂們的地方，享用祭品並接受超渡，儀式樸素典雅，為信眾祈安延壽、消災植福，頗有教化人心的意味。