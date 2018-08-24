劉必榮：民進黨黨綱納入統一選項如何？

劉必榮認為，史瓦帝尼撐不久，是危險“斷交國”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月24日電（記者 黃筱筠）針對薩爾瓦多“斷交”事件，台灣東吳大學政治學教授劉必榮接受中評社訪問時指出，過去我們都認為危險的“邦交國”是尼加拉瓜、宏都拉斯等，薩爾瓦多在“邦交國”裡，相對是安全。但相對安全的“邦交國”都會“斷交”，那其他“邦交國”都很危險。



台灣面對目前的困境，劉必榮說，蔡英文可能也曉得九二共識不錯，但是獨派不會認同。馬英九是透過北京走向全世界，蔡英文是要透過世界走向北京，但主張“台獨”，中國大陸不會接受。他表示，蔡英文也提過“各表一中”( 2000年7月6日時任陸委會主委在“立法院”答詢) ，如果不用“九二共識”這個名詞，可否用蔡提過的“各表一中”。或是民進黨黨綱如果把統一選項放進來，以台灣前途是獨立或是統一由2300萬人決定，這樣可能中國大陸還可能接受，有機會讓兩岸關係緩和。



他對中評社強調，巴拿馬去年“斷交”，那是非常重要的“邦交國”。巴拿馬運河控制在海權國家手裡，中國是陸權國家當然想要掌握海權，巴拿馬這個“邦交國”突破之後，“這麼重要的國家，美國都無法抵擋”，加上薩爾瓦多“斷交”，很可能之後會有骨牌效應。



劉必榮1957年生，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士。研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等，除在東吳大學政治系教書外，現為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。



劉必榮指出，中國大陸佈局都是戰略面，台灣佈局則是點對點的線，中國一帶一路政策出來後，就算不是針對台灣，但是對非洲、中東、拉丁美洲等全面掃過去，一定會影響台灣。中國佈局不一定是針對台灣，是海權、陸權國家的對抗，中國強的全球性地方佈局，而拉丁美洲我們有較多“邦交國”，這是台灣要承受的壓力。



劉必榮對中評社表示，中非合作論壇9月初在北京舉行，若非洲國家都去北京，台灣在非洲唯一“邦交國”史瓦帝尼能撐多久，這跟我們外交有沒有努力，其實是沒關係，中國只要非洲地緣掃下去，“我們就是撐不住”，要說中國大陸是針對台灣，那也是。但那也是中國大陸的全面佈局，就算沒有台灣因素，中國就不佈局嗎？這不全是為了台灣，但是會給台灣壓力，中國大陸也要給獨派壓力。要逼台灣已經在走的文化“台獨”要停止，不管是否針對台灣，台灣都到衝擊。



他認為，史瓦帝尼撐不久，當然現在還跟我們有“邦交”，不能一天到晚說人家會走，但蔡政府認為史國不會走，這太過一廂情願，史國必須要列為高度危險“斷交”的“邦交國”。



拉丁美洲是美國後院，現在美國也抵擋不住中國？劉必榮表示，台灣有三個力量支撐“邦交國”，首先是自己努力，外交官努力但力有不逮；第二是美國幫忙守住外交關係，美國說要重新評估美薩關係，幾位正在接受任命的美國駐中南美洲大使也都提到相關議題，美國要幫台灣穩住；第三是兩岸關係，過去馬英九外交休兵，有“邦交國”頻頻向中國示好，但中國大陸都認為要緩一緩，並未同意建交。



劉必榮表示，美國現在對拉丁美洲影響力逐漸式微，加上特朗普外交政策敵我不分，台灣不能單靠美國。加上現在兩岸關係不好，中國大陸也不用顧忌，三個力量中的兩股默契沒有了，美國雖有心但不見得找到著力點，光靠台灣自己努力很吃虧，成效也有限。



他表示，兩岸關係不好，“邦交國”被迫要在台灣與中國大陸做選擇，兩岸關係好兩邊獲利，但要選擇，那台灣勢必會被犧牲。



劉必榮表示，蔡英文出訪過境美國洛杉磯，發生85度C是擦槍走火，這代表紅綠之間沒有互信，蔡英文個人雖沒有這麼傾向“台獨”，但是被獨派綁架。要觀察一個領導人，就看他上任先選什麼議題去做，蔡英文選擇四處烽火，什麼都要做，經濟起不來只好向深綠靠攏。