快評：劉結一再發呼籲　蔡當局應把握機會

中評社快評／國台辦主任劉結一23日在京台科技論壇峰會致辭時指出，兩岸關係走近、走實、走好，是民心所向、民意所在；兩岸關係好，台灣老百姓才會好，台灣才會有前途。



“兩岸關係好，台灣才會有前途”。今年以來，劉結一已多次提到這個說法。這其實也是大陸對台灣蔡當局的呼籲，留給蔡當局的機會。兩年多來的外交、政經、社會現實說明，兩岸關係好，台灣才會有前途，反之，台灣利益就受損，民眾福址就難以維持。



台灣資深媒體人趙少康今年三月撰文說，兩岸政策幾乎影響台灣所有的政策，也決定了台灣的未來；明明很多事是蔡英文可以做、應該做的，她卻沒有做；就算蔡英文下屆連任又能如何？台灣未來最多就是大陸一個省的影響實力。蔡英文不把握機會，現在就像不死不活的“拖死狗”。



蔡英文曾說，外交靠的是“國力”，不是中國大陸的善意。有網友讚“講得好”，其實是語帶譏諷。兩年三個月斷掉五個“邦交國”，還有一連串的其他外交挫敗，教訓夠深刻了吧。一直靠美國、日本，試問台灣能夠擺脫大陸的影響？如果不能，台灣的“籌碼”會越來越少，越拖對台越不利。



蔡英文23日上午會見新任美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑，又對大陸語多指責。蔡當局仍在執行“親美日抗大陸”政策。惡化兩岸關係，蠶食台灣的前途。台灣處境在加速惡化之中，掩耳盜鈴、騙得了自己騙不了別人，蔡當局該把握機會，做出改變了。