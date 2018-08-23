蒙古國總統巴特圖勒嘎會見王毅

中評社北京8月23日電／2018年8月23日，蒙古國總統巴特圖勒嘎在烏蘭巴托國家宮會見國務委員兼外交部長王毅。



新華社消息，巴特圖勒嘎請王毅轉達對習近平主席的親切問候和良好祝願。他表示，蒙方欽佩中國的發展成就，重視中國的國際地位，始終將對華關係作為蒙外交的優先方向。明年是蒙中建交70周年，蒙方願同中方一道，精心設計安排紀念慶祝活動，以此為契機推動兩國友好更加深入民心，兩國全面戰略夥伴關係邁上新台階。蒙古國幅員廣闊，資源豐富，正處在國家發展建設的重要階段，願同中方進一步加強農業、畜牧業、經貿、旅遊、基礎設施建設等領域合作，助力自身發展，造福兩國人民。



王毅轉達習近平主席對巴特圖勒嘎的親切問候。王毅表示，中蒙是山水相連的友好鄰邦。中方始終尊重蒙古國的獨立、主權和領土完整，相信蒙方也會支持中方維護自身核心利益的努力。中方願以明年兩國建交70周年為契機，同蒙方共同規劃雙邊關係未來發展藍圖。蒙古國是最早支持“一帶一路”倡議的國家之一，共建“一帶一路”為兩國深化合作開辟了廣闊前景。中方願在“一帶一路”框架下與蒙方加強互聯互通、切實改善民生、促進人文交流，並不斷推進中蒙俄三方合作。中方支持蒙古國不斷提升同上海合作組織的合作水平，希望中蒙雙方加快商簽自貿協定進程，早日為兩國人民帶來實實在在的好處。



同日，王毅還會見了蒙古國國家大呼拉爾主席恩赫包勒德，並同蒙古國外長朝格特巴特爾舉行會談。