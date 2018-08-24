南台灣豪雨成災　檢驗賴治水功過，藍綠互槓

蘇煥智勘災，在積水嚴重地方和民眾對話。（中評社） 中評社台南8月24日電（記者 趙家麟）受熱帶低氣壓影響，高雄、屏東、台南、離島澎湖等地23日都發生強降雨，部分地區傳出積水災情， 雲林以南各縣市都宣布24日停班停課。台南淹水嚴重，賴清德治水功過也遭在野陣營的嚴厲批判。



根據台南市災害應變中心通報，22日受理通報案件6百多案，路樹倒榻約125件；28個招牌，5人受傷，20個區、177個路段淹水、積水未退戶數248戶。



嘉義縣政府則是對山區發布“危險區域管制區域”，包括阿里山鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、中埔鄉、竹崎鄉等登山遊憩區、“行政院農委會”水土保持局發布的土石流紅、黃警戒區域、嘉義縣內的八掌溪、赤蘭溪、朴子市牛稠溪、三疊村北港溪等行水區區域範圍，都要提高警覺。



台南23日豪雨成災，“立委”、民進黨台南市長參選人黃偉哲前往勘查仁德區三爺溪行經太子路的鯽潭橋段，了解積水災情。現場出現意外插曲，一輛計程車因誤入積水區而拋錨，黃偉哲捲起褲管，與助理一同協助司機，將計程車推回地勢較高處。



國民黨台南市長參選人高思博，昨天下午按既定行程外出拜會選民，原本20分鐘的車程，因雨花了一個半小時還無法到達，看到淹水嚴重情形，高思博痛批台南市逢雨必淹，民怨沸騰，痛批賴清德治水無功、執政傲慢；年底選上市長後，他將提出“大台南防洪綜合治理計劃”，提升水利設施的防洪標準為執政首要之務。



針對高思博陣營的批評，黃偉哲表示“雨水已經夠多了，政治口水就免了吧！”黃偉哲也強調，台南受豪雨之災，請高思博不要拿災民的痛苦，進行政治消費的行為。



至於退出民進黨的前台南市長蘇煥智，23日也到淹水災區勘察，他 認為，有關永康地區三爺宮溪水患，他提重現鯽魚潭計劃，台南市政府一直以財源太貴來反駁。治理水患應該要對淹水區周邊地理地形地貌的歷史變遷有所了解，才能對症下藥、徹底解決淹水老問題。