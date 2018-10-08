中評智庫：中美關係處歷史質變期？

衝突和改變是人類進化的動力 中評社香港10月8日電/美國中美論壇社社長、美國南加州大學教授張文基在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《中美關係面臨的挑戰和機遇：從歷史和現實的角度展望因應之道》，作者認為：“中美關係及兩岸關係面臨從量變到質變的歷史轉型期，今後一年將是定義中美關係未來甚至世界命運的關鍵時刻。最近半年多以來中美在安全、貿易和台灣問題上紛爭加劇，許多人認為這衝突是由於特朗普總統推行“美國優先”，和習近平主席推行“中國夢”的直接碰撞。但是我認為這些衝突是歷史發展的必然結果，即使沒有特朗普也遲早必須面對。筆者深感美中關係及兩岸關係正面臨從量變到質變的歷史轉型期，而這也是世界秩序轉變的一個尖銳的、具有代表性的症狀。衝突和改變是人類進化的動力，中美之間的衝突可能帶來短時間的波動和困難，但是健康地面對和管控衝突，更可能帶來對中美兩國，以及全世界更好的、新的制度和秩序！”文章內容如下：



一、前言



從2017年末以來，中美關係在多個層面及不同領域趨向緊張：1.白宮的國家安全戰略報告〔1〕，國防部的國家防務戰略報告〔2〕，都毫不隱諱地指名中國和俄羅斯企圖改變國際規則，挑戰美國的霸權，是必須面對的修正主義強權。2.在事關中國根本利益的台灣問題上，今年三月十六日特朗普簽署了國會兩院無異議通過的台灣旅行法，使之成為正式法令〔3〕，以後美國政府可在必要時候任意開放美台高級別官員的互訪，如此將嚴重違反了美國在中美建交三個公報中對中國的承諾。3.美國軍機和艦艇高調且頻繁地到南海中國島礁的領海內宣示“航行自由權”。4.七月六日特朗普政府對340億美元的中國進口商品徵收25%的關稅，打響了對華貿易戰的第一槍，中國隨之對340億美元的美國進口商品徵收對等的關稅。5.七月七日和八日兩艘美國海軍驅逐艦通過台灣海峽。6.七月十一日宣佈提案將對2000億美元中國進口商品徵收10%關稅，如果付諸實施就意味著中美貿易大戰的全面開啟，將對兩國及世界造成重大傷害。



近來海內外有一些雜音認為美中關係惡化的一個重要因素，是中國放棄了鄧小平“韜光養晦，決不當頭”的政策，高調宣示“兩個一百年”的奮鬥目標，積極推展“一帶一路”的合作倡議和人民幤國際化，及宣示“中國製造2025”計劃，這些發展令美國感到不安。特朗普當選總統後積極推行“美國優先”，因而不可避免地加速和中國的直接碰撞。一些人建議中國應該屈服，隱忍，賠錢消災了事。本文從歷史發展的大勢及客觀的事實來說明為什麼美中的競爭和各種衝突是歷史的必然性，不要過分高估特朗普的個人因素。