中評：善用網絡傳播促進兩岸青年融合發展

中評社香港9月16日電/兩岸理性交流論壇發起人暨台灣青年聯合會副秘書長許智超（復旦大學新聞學院博士候選人）、台灣青年聯合會理事長暨世新大學兼任助理教授何益誠博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《網絡傳播：兩岸青年融合發展》，作者認為：“2008年國民黨執政後，兩岸青年交流也在海峽兩岸的努力下取得一定的成果。但目前仍然存在歷史和政治因素下的問題與障礙，不可諱言近年來更發生諸多‘反中’社會運動事件，有學者在網絡傳播曾提出‘數位原民’（Digital Natives）與‘數位移民’（Digital Immigrants）的概念，構建不同世代差異的思維與行動。未來官民間如何更加關注青年交流的深化，從建立模式到走入敏感深水區，增進兩岸青年之間的心靈契合是必須努力而不能忽視的重要課題。”本文從兩岸交流的歷史發展出發，探討兩岸青年交流脈絡下的進程與困境，以及網絡傳播的世代異同，提出初步的政策建議與方向。文章內容如下：



一、兩岸交流的歷史脈絡



1980年代以來，兩岸開始推進以兩岸青年為主的交流互動，觀察兩岸官方和民間的參與程度，可以分為三個模式導向：“委託模式”、“自主模式”與“協同模式”。“委託模式”指的是交流初期海峽兩岸以官方為主來搭建平台、民間輔助和參與的交流模式，“自主模式”是指由民間自主發動帶動官方定位導向的交流模式，“協同模式”則融合上述兩者的交流模式，自上而下與自下而上相結合整合資源發揮最大的效益。然而交流效果在今日兩岸的青年交往狀況顯示不如預期，交流資源不均、交流形式主義、交流過程未觸及分歧點等等，皆為交流效果無法有效展開的原因。①



1、台灣青年的價值觀疏離中國大陸



廈門大學台灣研究院兩岸關係研究所所長張寶蓉認為，台灣青年所謂“台灣人”身份所蘊含的民族與種族觀念正在消失，以“族群”為主的新形態價值觀正在形成。通過近年來一系列的文化身分建構，“原住民”之概念正在成為台灣族群文化的重要圖騰，從而慢慢被台灣人認為是重要的認同資產。台灣社會在近年來由於文化政策、政治生態、經濟環境、社會結構以及教育改革等等發生了前所未有的結構性變革，台灣青年世代（九零後世代為主）為主的集體認識、歷史記憶、政治認知、話語體系與價值觀念等等的群體特性也逐漸改變，尤其身份認同的多變性正在展開前所未有的劇烈變化。舉凡“中國人”、“華人”、“台灣人”等等各式各樣的身份認同在政治亞文化的強勢與弱勢力量博弈下，不斷產生轉化、柔和與調適的自我轉型過程，由此而生的焦慮、迷茫、糾結等負面情感也正在影響主觀的理性判斷。這種獨特的“混合型認同”正在翻轉台灣的年輕世代；然而當今的台灣年輕人形成的集中身分認同正導向“我是台灣人”的認識方向，政治上的認同意即“‘中華民國’＝台灣”、“‘中華民國’國民＝台灣人”正在成為台灣青年學子的基本政治認知，“獨立國家”之概念在近年來更形增強。②