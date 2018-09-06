中評專譯：全世界都等著看美中期選舉好戲

中評社香港9月6日電（記者 李雅潔編譯）對於那些在唐納德•特朗普的總統王位上下注的國家－－比如俄羅斯、中國、朝鮮和沙特阿拉伯－－美國中期選舉帶來了一個重大問題：如果民主黨最終控制了國會，那麼特朗普的發揮空間可能會急劇壓縮。



華盛頓郵報作家小組成員David Ignatius寫到，外國政府總是關注美國的選舉政治，因為他們深受美國外交決策的影響。但這位總統是個特例。特朗普是一個極具破壞性的領導者，他的政黨在眾議院的席位看起來岌岌可危，外國評論員正在熱烈討論11月共和黨的慘敗可能意味著什麼。特朗普曾經的競選委員會主席保羅•馬納福特受到八項關於稅收和銀行詐騙的指控，這就讓支持特朗普的外國政府的處境變得更加艱難。



鑒於這些利害關係，值得注意的是，美國官員一直在警告外國選舉干涉的可能性。美國國家情報總監柯茨8月2日在白宮的一份簡報中警告說：“我們仍然能夠看到俄羅斯普遍的試圖削弱和分裂美國的咨詢在到處傳播。”



但這是一個大多數主要國家都可以部署網路武器的時代，而這帶來的威脅比俄羅斯更大。國家安全顧問約翰博爾頓在星期日對ABC新聞發表上述觀點時說，除了俄羅斯的威脅外，美國正在採取措施處理“來自中國、伊朗和朝鮮的干涉”。



朝鮮是一個特殊的例子，他讓特朗普的位置變得非常微妙，並且任何中期選舉後之後權力的縮減都可能對朝鮮造成問題。國營的朝鮮工人黨日報《勞動新聞》於上周六闡明了這一政治風險，前中央情報局分析師羅伯特卡林也強調了這一點。“國會正在挖特朗普墻角，司法部門正在抓找他的麻煩，新聞媒體也在抨擊他，”《勞動新聞》評論道。“我們認為，理順支離破碎的美國政治現狀才是當務之急，迅速改善朝美關係可以先放一放，當然這一點也很重要.＂

