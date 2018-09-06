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孫輝：浪淘沙令*寫給中非合作論壇北京峰會
http://www.CRNTT.com   2018-09-06 00:04:11


　　中評社香港9月6日電/孫輝：浪淘沙令*寫給中非合作論壇北京峰會　 

　　 作者：孫輝　 遼寧撫順　 退休

　　 
　　 浪淘沙令*寫給中非合作論壇北京峰會　 


　　 絢麗艶陽天，盛會空前。

　　 中非友好續新篇。守望相期千里至，心手相牽。 


　　 喜慶大團圓，兄弟相歡。

　　 初心不改義當先。風雨同舟情誼在，歷久彌堅。　

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