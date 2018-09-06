中評社香港9月6日電/孫輝：浪淘沙令*寫給中非合作論壇北京峰會



作者：孫輝 遼寧撫順 退休





浪淘沙令*寫給中非合作論壇北京峰會





絢麗艶陽天，盛會空前。



中非友好續新篇。守望相期千里至，心手相牽。





喜慶大團圓，兄弟相歡。



初心不改義當先。風雨同舟情誼在，歷久彌堅。

