中評鏡頭：中國油畫第一村 請在深圳尋

大芬油畫村咨詢服務中心（中評社 郭至君攝） 中評社香港9月6日電（記者 郭至君）說到深圳的旅遊景點，大部分人首先想到的就是世界之窗，歡樂谷和東部華僑城這樣的大型主題公園，鮮少有人知道深圳布吉的一個小村落，竟有著“中國第一油畫村”的稱號，這個地方就是深圳大芬油畫村。大芬油畫村，位於深圳市布吉街道，占地面積0.4平方公里，該村原住居民350多人，從它的名字就可以知道，這裡和油畫有著千絲萬縷的聯繫。



1989年，香港畫商黃江來到大芬，租用民房招募學生和畫工進行油畫的創作、臨摹、收集和批量轉銷，由此將油畫這種特殊的產業帶進了大芬村。隨著越來越多的畫家、畫工進駐大芬村，“大芬油畫”成了國內外知名的文化品牌。據介紹，在總體的776家門店中，從事油畫經營的有583家，從事國畫、書法創作和銷售的有53家，從事畫框、顔料等相關配套產品經營的有73家，從事工藝、雕刻、刺綉、裝飾、噴繪及書畫培訓的共有67家。



據一次統計，大芬村每年生產和銷售的油畫達到了100多萬張，年出口創匯3000多萬元，被國內外的藝術同行譽為“中國油畫第一村”。大芬村畫廊的油畫剛開始模仿起步的，銷售的油畫都是複制市場最流行的名畫作品，到了後來很多畫師都來這裡創作，開始有了很多原創作品。



走在村子裡會發現，整個村子都是商品畫批發市場，鱗次櫛比的街巷裡到處都是各種各樣的油畫。有各種類型的油畫：風景畫、人物肖像、波普風、現代風、頽廢式哥特風……有的商品畫材料還是是尼龍畫布的，不同角度折射出不一樣的光感，令人驚艶。當置身於大芬油畫村，徜徉在窄小交錯的巷道之間時，目之所及，皆為油畫。星空、綠野、駿馬、淑女、天使紛紛映入眼簾，大芬村獨有的藝術氣息撲面而來。



而且，值得一提的是，大部分畫廊的油畫都並沒有想象中的那麼昂貴，所以來這裡旅遊，最大的吸引力不僅只是欣賞藝術，而且可以看上自己喜歡的油畫，隨手買上幾幅油畫，帶回家，掛在你的書房或者客廳、臥室，甚至是餐廳，也可以成為一道養眼的裝飾。深圳浪漫和文藝的一面，盡在大芬油畫村展現。