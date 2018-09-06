楊紹東：大陸狼性社會給台青成長機會

楊紹東（右）、楊成貿（左）父子，聊起在大陸“狼性”社會，對於台灣年輕人來說，不失一種學習與成長機會。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月6日電（記者 黃文杰）桃園市楊梅幼獅擴大工業區（簡稱“幼擴”）廠商協進會理事長楊紹東接受中評社訪問表示，台灣年輕人有機會的話，應該到大陸工作，實際體驗“狼性”社會，跟台灣軟綿綿像兔子的舒適環境迥然不同，他說，教育自己小孩，嘴巴講太多都沒有用，放手試試，即使碰壁都值得，會看到成長。



楊梅幼獅擴大工業區，主管機關是桃園市政府，土地107公頃，比“經濟部”管轄的桃園幼獅工業區，土地61.57公頃，面積大很多，幼擴廠商多半是中小企業，廠商200多家，約120家加入幼獅擴大工業區廠商協進會，目前第五屆理事長是楊紹東，本身經營“新遼東精密”，公司歷經多次搬遷，從中壢搬到楊梅，約20年前到幼擴設廠，並擔任廠協會理事長。



中評社採訪過程，好奇詢問楊理事長，在幼擴設廠這麼久，難道沒有“前進大陸”的想法？



楊紹東坦言，10多年前，確實受邀到江蘇看環境，原本準備3、5千萬元，以入股方式加入同樣機械生產的公司，不過後來評估，還是放棄，理由是看到大陸人力確實便宜，但是一台機器竟然三個人用，跟自己在楊梅廠的生產模式與效率完全不同，“老婆也去大陸，看完彼此商量，決定把這筆錢拿來汰換自己設備”，提高自己的產能。



他說，當初這個決定或許失去翻倍成長，但選擇留在台灣，穩健成長也是不錯，因為辛苦，也要在台灣辛苦。



問到人才流失與接班人培養話題，楊紹東坦言，很多廠商都感嘆，中階幹部與好人才都流向大陸或東南亞，不過他舉自己小孩為例，年輕時候有機會還是放手到大陸試試看。



楊紹東的大兒子楊成貿，1988年生，剛畢業並沒有直接在自己父親的工廠上班，反而選擇從事非機械機密相關產業，特別是電子資訊安裝與維修，必須經常到大陸出差或駐點，工作性質簡單說就是：“天天爆肝”，忙碌情況超乎想像。



最讓楊紹東印象深刻的是，記得小孩（楊成貿）有次在週五傍晚邊吃著便當邊看手機，突然轉頭央求，明天一大早幫忙載他去桃園機場，因為要到緊急到大陸出差。



後來才知道，廠商安裝維修契約規定，若出狀況，在台灣必須8小時處理，在大陸也要設法在24小時之內趕去處理。



楊紹東形容小孩畢業踏入社會，實際感受大陸“狼性”社會，成長很快，絕對不是台灣軟綿綿，像兔子般舒適環境，即使天天工作爆肝，看在父母眼中可能心疼捨不得，但這位“師傅”（跟大陸一起競爭）傳授的人生經驗絕對值得，更何況“知己知彼”。



中評社採訪楊成貿，請他談在“狼性社會”的工作經驗。



楊成貿直說，大陸老闆看到台灣來的年輕人，講話很直接，劈頭第一句話；“（你）到底行不行”，如果不行就趕緊回去，不像台灣可能還多少保留情面，逼得自己凡事都要摸索，即使人生地不熟，也要快速融入與適應。