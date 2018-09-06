羅鼎鈞：大陸涉台服務機構該有效讓台胞認識

中評社北京9月6日電（作者 羅鼎鈞）兩岸交流超過三十載，不管是就業、創業、求學和生活，迄今已有超過百萬名台灣同胞生活在大陸各地，大陸涉台服務系統的建置也可謂非常的健全和多樣，從中央、省、地級市、區縣(市)四級的涉台單位都有，特別是大陸政府在二月二十八日，出台了“三十一條”措施後，此後“廈門六十條”等各省市也相繼出台各地的惠台政策，這些立意良好的惠台政策，要如何第一時間讓當地台灣同胞知道舊式當務之急。以下就得逐一介紹各級的涉台單位，同時也期盼透過本文讓廣大的台灣同胞認識大陸的所有涉台服務機構。



首先是台辦系統，國台辦到各省市都有台灣事務辦公室，這也是大陸各級對台灣同胞最直接的服務系統。一般省市台辦都隸屬於各省市委、政府主管的對台工作職能部門，主要職責貫徹中央對台工作政策方針，和統籌協調指導該省市對台經濟、文化、教育、科技、交流、台胞接待等涉台事務。目前台灣民眾和台商聚集較多的地區，區縣(市)一級也都設有台辦。



其次是民主黨派，大陸民主黨派是在中國共產黨領導下的八個民主參政黨，具有參政議政的職權，每年全國兩會的時候都會提出相關的政策建議。八個民主黨派中主要對台工作交流服務的有兩個，一個是中國國民黨革命委員會簡稱民革，另一個則是台灣民主自治同盟簡稱台盟。民革和台盟從中央到地方分支機構，每年都有舉辦非常多的對台交流與服務工作，特別是這幾年「雙創時代」中從實習團、交流團民革中央支持的華燦工廠設置的兩岸青創基地，都是為廣大台灣同胞做服務的工作。



其三是大陸的社團組織，一般最為人熟知的莫過於中華全國台灣同胞聯誼會簡稱全國台聯或台聯，在全大陸各省市區都有分支機構，全國台聯成立於1981年12月，是台灣同胞在大陸的同鄉會組織，主要是團結和聯絡台灣同胞和促進交流，每年暑假舉辦的全國台聯千人夏令營是其最大的品牌活動，透過台聯交流活動進而到大陸發展的台灣同胞也不計其數，台聯因此也素有“台胞之家”的美名。另一個社團組織是黃埔軍校同學會，從中央到各省市都有分支機構，其主要職責是宣傳“和平統一、一國兩制”的對台方針，同時主要是聯絡台灣、港澳和海外的黃埔同學和黃埔組織，促進兩岸交流交往和推進和平統一，黃埔軍校同學會每年也都會舉辦許多兩岸交流活動，讓廣大的台灣黃埔人認識大陸。



此外，大陸還有廈門金門同胞聯誼會、和平統一促進會等團體，都有為台灣同胞做服務與交流。由此可以知道大陸涉台部門組織可謂是非常的龐大，各個單位對於台灣同胞的服務都是視如己出。此時大陸從中央到地方出台的許多對台政策，要如何有效宣傳和落到實處，就如同習近平總書記說過：「人民對美好生活的向往，就是我們奮鬥的目標」，這些目標就是來自於政府職能需要更多轉向完善的公共服務，其中也包含對台灣同胞的公共服務。中央和地方的政策落下執行到最後的成果，台灣同胞都是最直接的受益者和檢驗者，大陸涉台服務機構從宣傳到服務都應該有效讓廣大台灣同胞認識和咨詢，這也是「涉台公共政策體系」逐步完善最關鍵的螺絲釘。



最後，2月28日國台辦發布的“三十一條措施”是在新時代裡新的契機，這也顯示大陸政府有能力有自信為廣大台灣同胞在大陸的發展，構建完善的“同等待遇”政策，將台胞真心實意的是為自己人，讓台灣同胞共同享受大陸的發展機遇，大陸涉台服務機構部門，都應該有效讓廣大的台灣同胞共同來認識。



（作者羅鼎鈞系清華大學公共管理學院博士生）

