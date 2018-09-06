中評關注：首爾SDD再開 中國代表團參加

韓國國防部國際政策次長 Park, Cheol-Kyun向記者們進行說明（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾9月6日電（記者 崔銀珍）第7屆首爾防務對話(SDD)將於9月12~14日召開。9月4日，在韓國（首爾）新聞中心舉辦了SDD事前說明會。韓國國防部國際政策次長Park Cheol-Kyun向記者們進行了說明。



SDD始於2012年的“多者安保協議體”，自成立以來，今年已迎來第7次會議。SDD在‘可持續和平：由矛盾走向合作’的主題下，討論國際安保合作方案。此次會議是歷屆以來規模最大的一次，共有48個國家，4個國際機構參加，其中30餘國的參會者都是副部長級人士。



據介紹，今年主會議分四個大話題，包括：半島無核化及和平體制的構建、東北亞戰略均衡:構築合作與信賴機制、海洋安保合作: 挑戰與課題以及網絡安保: 加強共存的合作。中評社記者注意到，因為是在首爾舉行，每年的首要重要話題都聚焦半島無核化，今年也還特別強調了東北亞地區應如何構建合作與信賴機制。而2018年半島局勢的多變更是讓今年的首爾防務對話的這一環節受到了高度關注。此外，會議期間還有四場特別會議，主題分別是能源安保與國防合作、維持國際和平活動及國防合作、預防暴力性極端主義與國防合作、人道主義支援、災難救助及國防合作。



並且考慮到國際社會對韓半島問題的關注度在不斷提高，今年SDD會議上，韓國國防部、韓國統一部、青瓦台當局者以及國內專家們都會直接參與到各部會議中，向國際社會說明韓國的國防外交政策。



在今年的SDD上，韓國將與中亞國家、東盟國際舉行副部長級小型多方會談，韓國政府將積極支援正在推進的新南方政策和新北方政策，並將邀請蒙古、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦等6個國家舉辦‘韓中亞+國防副部長會議’，這將成為向參會各國說明韓國政府的新北方政策，探索如何擴大國防合作的良好契機。並且將再次召開‘2018 韓東盟國防副部長會議’，在會上討論與東盟國家的防衛產業合作模型等問題，同時，還要與20餘國舉行雙邊會談，簽訂MOU、討論防衛產業合作等，並與各個國家展開有針對性的合作。

