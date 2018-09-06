鄧啟明：全職引進台灣教師教學效果良好

中評社北京9月6日電／寧波大學商學院教授、浙江台灣研究院副院長鄧啟明研究團隊近日在浙江省舉行的第二屆海峽兩岸經濟社會發展（寧波）論壇上發布了其1007份調查問卷的初步統計與分析結果,發現全職引進的台灣教師教學效果總體看好，但仍有較大改進與優化空間，亟需進一步調查分析與跟蹤訪談， “把好事情做好”，進而促進兩岸人才交流和經濟社會融合。



一、全職引進台灣教師教學效果調查的背景與實施情況



由於經濟不景氣、“人口老齡化”和“少子化”嚴重，近年來台灣地區生源大幅減少、教學資源供大於求，“流動博士”大幅增加。自1994年起，台灣島內取得教師資格證成為合格教師的總共有18.5萬人，但未取得正式教職的達8.1萬人，有2萬多人擔任代課教師。相較之下，大陸經濟發展勢頭良好，高校招生人數逐年增加，對優質教師資源需求巨大。隨著兩岸高等教育與文體衛生等方面交流合作日益增強，越來越多台灣學子選擇前來大陸相關院校任教。



鑒於台灣教師在教育背景、教學理念、教學方式和教學經驗等方面有所不同，寧波大學商學院教授、浙江台灣研究院副院長鄧啟明及其率領的研究團隊，採用網絡調查和現場問卷調查相結合的方法，就台灣全職教師的教學效果及其優化提升等“採訪”了1007位學生。調查問卷主要包括五個部分：一是受訪者基本信息調查，包括年級、性別、年齡、專業、赴台經歷與意願等；二是調查、分析台灣教師教學態度及其教學方式、師生互動、角色扮演與學習氛圍等；三是教學效果調查，包括學生學習興趣、學習效率和學習收獲等；四是滿意度評價，包括教學方式評價、不同滿意指標評價及改進建議（或意見）；五是對擴大引進台籍教師的意見和建議。



問卷調查主要在東南沿海高校進行，調查對象主要為大一、大二和大三學生；男女比例為28.8：71.2。以大二學生最多、占40.91%，大三占31.48%、大一占23.34%，另有少數大四學生和研究生。大部分受訪者為“初次體驗”台灣教師授課（第一門課、占42.7%）；其次是2門、占27.11%；緊接著是3門、占15.59%。受訪學生來自大陸28個省區，以福建省最多、占37.45%，其次是浙江省、占20.82%，貴州省和湖北省分別以6.67%和6.27%位居第三和第四。



受訪者所就讀的學科與專業領域，以經濟學和管理學類居多，分別占28.5%和23.44%，兩者合計51.94%；其次是教育學、藝術學和工學，分別占13.6%、14.8%和13.01%；文學、理學和法學等專業較少。約8.64%受訪者有赴台交流（或交換學習）的經歷；沒有赴台經歷者中，有78.2%學生表示未來有機會願意赴台交流（或短期交換），僅16.7%的學生表示不願意赴台交流（或短期交換）。

