韓國瑜赴杉林座談　綠鐵桿農會總幹事力挺

杉林區農會總幹事吳俊德說，鄉親年底不要再看顏色投票，別再被民進黨騙了。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月5日電（記者 高易伸）前“行政院長”張善政5日陪國民黨高雄市長候選人韓國瑜至高雄杉林區與鄉親座談聆聽心聲，對著現場近百位鄉親強調，韓國瑜很可能是全台灣第一個賣菜出身的市長！農產品價格好不好、賣不賣得出去他都清楚。他肯定韓在八二三淹水打赤腳深入災區察看災情，有哪位候選人能像他這樣？而且是第一時間就在災區，這種同理心讓大家非常肯定。他相信只要韓能當選高雄市長，一定有能力解決農民困難。



杉林區位於高雄市東北部，北接甲仙區，東連六龜區，南接美濃區、旗山區，西鄰內門區，西北連臺南市南化區。區內居民以客家人為多，僅約1萬2千人，屬高雄的偏鄉。



架著助行器的杉林區農會總幹事吳俊德也到場力挺表示，他以前都支持民進黨，但綠營在高雄執政2、30年，杉林區依舊是全高雄最落後的地方，他呼籲鄉親一定要覺醒，請大家跟他一樣願意給韓國瑜一個機會，因為韓真的為高雄帶來希望。



年底高雄市長選舉，由國民黨候選人韓國瑜與民進黨候選人陳其邁對戰，近期公布的最新民調，兩人僅有5％差距。



前“行政院長”張善政、國民黨“立委”陳宜民、高雄市議員許崑源、林義迪等人5日下午陪韓國瑜至高雄杉林區與地方鄉親座談，現場約有百位鄉親到場支持。主持人說，今天到場的支持者雖然不多，但只要年底選票夠多就好，引發現場熱烈鼓掌。



韓國瑜抵達杉林朝雲宮先上香參拜媽祖，隨後在活動中心與鄉親座談、聆聽心聲。有鄉親抱怨民進黨執政多年，但杉林一直是高雄最落後的一區，包括交通、醫療等不方便都不見市府有更好的規劃。韓也邀請醫療專業的藍委陳宜民向鄉親解說，並保證未來當選一定解決鄉親所關心的議題。



杉林區農會總幹事吳俊德行動不便但仍架著助行器到場力挺。吳說，他以前都支持民進黨，但發現這個黨是個詐騙集團！綠營在高雄執政2、30年，但杉林區依舊是全高雄最落後的地方，他呼籲鄉親一定要覺醒，不要再看顏色投票，請大家跟他一樣願意給韓國瑜一個機會，因為韓真的為高雄帶來希望。



韓國瑜與鄉親約座談一個小時，現場不少鄉親肯定韓國瑜近日來的表現，許崑源說，韓國瑜來高雄不到一年時間，但已深獲高雄百姓支持，就是因為韓國瑜的魅力與同理心，真的是跟百姓站在一起。他也感謝杉林區的鄉親願意站出來支持韓國瑜。



現場人數接近百位，也高喊韓國瑜凍蒜等口號，韓國瑜把重心放在原高雄縣，希望爭取在地鄉親最大支持。