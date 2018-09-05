南台灣走一圈　韓國瑜：選民重經濟不要政治

韓國瑜至附近的朝雲宮上香。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月5日電（記者 高易伸）國民黨高雄市長候選人韓國瑜5日一早在雲林陪同黨縣長候選人張麗善站台，下午在高雄杉林被問到是否已成母雞時表示，他在雲林住快30年，加上之前賣菜，所以張麗善希望他一起到市場向攤商打招呼、懇求支持。韓說，從雲林、嘉義、台南、高雄及屏東走來，他強烈感受到南台灣鄉親的覺醒，大家現在要的是百分之百的經濟，再也不要政治了，大家都快被經濟壓力壓得喘不過氣，重經濟已經成為主流思想。



對於被問到去輔選張麗善，韓國瑜說，自己只是個賣菜郎，人永遠要記得自己的出身，英雄不怕出身低、就怕忘了自己是誰，他永遠跟基層在一起。



對於“以核養綠”議題，韓國瑜說，這幾天我們北極最後一塊冰也化掉了，到底台灣要仰賴火力發電到什麼情況？全世界很多科學家開始要求放棄火力發電。如果南北極的冰全融化，地球海平面至少要增加66公尺，到時候整個台灣都要被海水淹掉。



韓國瑜說，火力發電、核能、綠能與天然氣在整個配比上要怎樣去配置？以日本為例，日本是全世界挨過原子彈的國家，又經過福島核災的災難，但日本人為何又重啟核電？難道日本人比台灣人笨嗎？因為日本知道能源政策已經走到一條死胡同，以核養綠、或發電配比，“行政院”一定要拿出辦法來。



韓國瑜說，將來他當高雄市長，任何火力發電廠的煤炭、天然氣他會嚴格檢查，真要燒媒也一定要燒最好的煤炭，高雄空污已經讓人快受不了，他會強烈建議政府有效降低火力發電的污染，這些都是我們要做的。



陪韓國瑜下鄉座談的前“行政院長”張善政也說，以核養綠可以讓我們從容爭取建置綠能的時間，不要去破壞環境或增加pm2.5與碳排放，這是一項能源與健康雙贏的作法，他非常支持以核養綠並呼籲大家一起支持。



媒體詢問張善政一直往高雄跑是否看好韓國瑜選情？



張善政說，韓國瑜的選情不需要他看好，他自己就能看得很好。今天來跟韓會合也跟在地鄉親搏感情、瞭解狀況。至於被問到網路上流傳前“內政部長”李鴻源及張善政要當韓國瑜副手的網路謠言，他有何看法？



張善政說，高雄是他父母相識、戀愛的城市，如果沒有高雄就沒有他父母親步入禮堂結婚，也就不會生下他，他雖然沒在高雄成長，但對高雄有非常強的願景，只要能幫高雄，他都願意去做。