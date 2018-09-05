愛心揚名國際　台灣發現小行星命名陳樹菊

台東善心菜攤阿嬤陳樹菊，對於小行星以她名字來命名，相當高興。（照片：中央大學提供） 中評社台東9月5日電/68歲的陳樹菊長期用辛苦賣菜的錢幫助需要的人，善行讓她登上美國時代雜誌百大人物，被稱為是台灣之光、台東之光，台灣中央大學鹿林天文台所將發現第278986號小行星，命名為陳樹菊“Chenshuchu”，並經國際天文學聯合會（IAU/CSBN）通過，5日在台東縣政府舉行頒發證書典禮，陳樹菊也現身。



台東縣政府今年首創“台東縣最美星空選拔”，歷經的激烈評選後結果出爐，5日擧辦公佈記者會，會中除了正式公布星等點位外，更安排了一個極具意義的頒贈儀式。



中大天文觀測員蕭翔耀及加州理工學院葉泉志博士，2008年10月發現兩顆小行星，分別是第281561號小行星命名為臺東“Taitung”，第278986號小行星命名為陳樹菊“Chenshuchu”，充分展現了台東“最美星空”及“最美人心”的意涵。



臺東小行星發現時是在鯨魚座，陳樹菊小行星則在白羊座，目前兩者已一起運行到金牛座。



蕭翔耀提到，10年前，於鹿林天文台發現小行星，一開始不清楚要取什麼名字，正好10年前陳樹菊的善舉廣為人知，因此校方提議用“台東”與“陳樹菊”作為名字。而蕭翔耀也透露，發現的當天正好是他生日，更希望有朝一日能移民台東。



過年前病倒休息的陳樹菊也現身頒獎典禮，則留了一頭俐落短髮，臉型也變得圓潤許多，她自曝這段時間都在念佛、遊山玩水，聽到以她名字命名小行星，相當開心說：“從來都沒有想過，這麼好康的事情怎麼發生在我身上”，除了不可置信，也大呼真的好幸運。



這兩顆富有意義的星，也將永遠被世界上的人所紀念，有小行星用陳樹菊的名字命名，也象徵最美人心在天空不斷閃耀。



中大校長周景揚表示，中大擁有全台灣海拔最高的鹿林天文台，以及最大的天文望遠鏡，為台灣天文觀測的重鎮。台灣是亞洲發現小行星最活躍的地方之一，中大目前已發現800多顆小行星，其中有90多顆通過正式命名。



臺東小行星繞行太陽一圈4.8年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為3.87億公里，最遠時（遠日點）為4.66億公里。陳樹菊小行星繞行太陽一圈4.91年，離太陽最近時為4億公里，最遠時為4.6億公里。2018年9月5日的今天兩者一同在台東最美星空中閃耀光芒，照亮世人。