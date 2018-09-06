中評現場：習近平談中剛關係特殊性

習近平為中非論壇期間的最後一位非洲總統舉行歡迎儀式（中評社 林艶攝） 中評社北京9月6日電（記者 林艷）國家主席習近平5日在人民大會堂為剛果共和國總統薩蘇舉行歡迎儀式並進行雙邊會談。這是中非論壇北京峰會期間的最後一個國事訪問，也是薩蘇總統時隔12年再次來華出席中非論壇。在習近平就任國家主席以來，薩蘇總統已經第三次對中國進行國事訪問，創下了近年來非洲國家元首對中國進行國事訪問的紀錄。習近平表示，這充分體現了中剛關係的特殊性。



會談期間，習近平指出，感謝總統先生和剛果共和國政府為中非合作論壇北京峰會成功舉行所作的貢獻。當前，中剛關係正處於歷史最好階段。中方視剛果共和國為“全天候”朋友，願同剛方進一步鞏固深化政治互信，擴大高層及各層次交往，加強治國理政經驗交流，強化政策、理念和戰略溝通，牢牢把握中剛關係的正確方向，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續堅定相互支持，不斷深化中剛全面戰略合作夥伴關係的內涵。雙方還要在全球性重要議題上加強協調配合，推動全球治理體系和國際秩序朝著更加公正合理方向發展。中方堅定不移推進雙方互利合作，歡迎剛方積極參與“一帶一路”建設，推動兩國各領域交流合作取得更加豐碩成果。



薩蘇表示，如此眾多的非洲領導人出席中非合作論壇北京峰會，體現出非洲國家對非中關係的高度重視。剛方完全支持峰會通過的北京宣言和北京行動計劃。剛方感謝中方長期以來的寶貴幫助，高度評價習近平主席提出的“一帶一路”倡議和人類命運共同體理念，讚賞習主席提出的“八大行動”，願將本國發展戰略同“一帶一路”倡議對接，加快各自發展。剛中友誼牢不可破，剛方不會受國際上那些關於非中關係雜音的干擾，將堅定致力於深化剛中、非中全面戰略合作夥伴關係。



會談後，兩國元首還共同見證了雙邊合作文件的簽署。



會談前，習近平在人民大會堂北大廳為薩蘇舉行歡迎儀式。丁薛祥、楊潔篪、曹建明、王毅、夏寶龍、何立峰等參加。

