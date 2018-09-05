鄺麗貞違紀參選台東縣長　吳敦義稱驚訝

吳敦義以“令人驚訝”形容前台東縣長鄺麗貞違紀登記參選。（中評 社 趙家麟攝） 中評社台南9月5日電（記者 趙家麟）前台東縣長鄺麗貞違紀登記參選縣長，震撼台東藍軍。中國國民黨主席吳敦義5日以“令人驚訝”形容鄺麗貞參選之舉。黨紀處分要等台東方面深入了解後，中央黨部才會做適當的處理。



據查，鄺麗貞黨籍所屬的黃國東黨部，今天已經舉行考紀會並決議對鄺開除黨籍，呼籲黨員要遵循黨提名的饒慶鈴，黨紀處分案已經報請黨中央處理。



吳敦義下午在台南出席國民黨行動中常委會前受訪，針對鄺麗貞登記參選台東縣長及黨紀處理問題時，以“令人驚訝”回答此一事件。



吳敦義說，鄺麗貞的丈夫吳俊立是國民黨提名台東縣長參選人饒慶鈴後援會會長，吳俊立的妹妹吳秀華議員則是國民黨台東縣黨部主委，吳俊立、吳秀華都已經表示事先都不知情鄺麗貞要參選的決定，鄺麗貞突然委託台東縣政府某一個人登記參選，事出意外。



針對鄺麗貞突然參選的黨紀處分問題，吳敦義說，詳情還待台東方面深入了解，中央黨部才會做適當處理。



台東縣長選舉，本來是民進黨徵召“立委”劉櫂豪和國民黨徵召議長饒慶鈴的藍綠對決，卻在8月31日參選登記截止的前一刻，國民黨籍的前台東縣長鄺麗貞委託他人完成登記，震撼了台東政壇。截至5日止，鄺麗貞尚未公開說明決定參選的緣由。吳俊立則強調唯一支持饒慶鈴，聲明鄺的個人行為與他無關。