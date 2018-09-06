李曉兵答中評：中非合作對兩岸關係影響積極

習近平在中非領導人與工商界代表高層對話暨第六屆中非企業家大會開幕式上發表主旨演講 中評社香港9月6日電（記者 張心怡）2018年中非合作論壇北京峰會於9月3日至4日在北京舉行，本次峰會主題為“合作共贏，攜手構建更加緊密的中非命運共同體”。南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵對中評社表示，中非合作論壇的成功舉辦，將對兩岸關係產生積極影響，亦會讓台灣當局認真對待“一個中國”原則，促使島內民眾重新認識台灣的“國際空間”，重新評估兩岸關係的基本定位。



“習近平主席在9月3日下午中非合作論壇北京峰會開幕式致辭開篇就特別提到，自約翰內斯堡峰會以來，中非合作論壇相繼增加了岡比亞、聖多美和普林西比、布基納法索3名新成員，巴羅總統、特羅瓦達總理、卡博雷總統分別率領三國代表團出席北京峰會，並請現場的與會各國代表以熱烈的掌聲對他們表示歡迎。”李曉兵說，這一做法可謂是意味深長，極具象徵意義。



9月4日，中非合作論壇北京峰會圓桌會議在人民大會堂舉行，會議通過的《關於構建更加緊密的中非命運共同體的北京宣言》特別提到“我們一致同意，繼續堅定支持彼此維護國家領土完整、主權、安全和發展利益。論壇非方成員承諾繼續堅定奉行一個中國原則，支持中國統一大業。”李曉兵認為，這一重要的政治共識的達成和宣布更是成為中非戰略合作的重要基石。



李曉兵談到，在中美貿易激戰正酣的背景下，中國將中非合作論壇舉辦得有聲有色，形成了很多重大的共識，這是美國不願看到的。世界上很多大國都已意識到非洲的戰略意義和戰略價值，從早期美蘇在非洲大陸的爭奪，到日本、韓國、印度等國都暗中積極地在非洲進行戰略推進。中國在歷經半個多世紀的苦心經營之後，在非洲可以說是牢牢站住了腳跟，實屬不易。中非之間基於共同歷史遭遇、發展任務和政治訴求，中非人民同呼吸、共命運結下深厚友誼。上世紀六十年代，周恩來總理訪問非洲十多個國家，為中非關係發展掀開新的一頁，為中非人民傳統友誼奠基。而今，中國作為最大的發展中國家，經過四十年的改革開放取得歷史性發展成就，而非洲是發展中國家最集中的大陸，期待擺脫貧困與戰爭的威脅和困擾，並實現和平穩定、繁榮發展。隨著中國大陸整體發展水平和國家實力的提升，再加之“一帶一路”倡議的提出、推進和落實，中非之間的合作經過初期的外交援助、有限的經貿往來和簡單的人文交流，正在從最初發展傳統友誼的層次提升到全方位戰略合作層次。



李曉兵對中評社指出，中非合作論壇的成功舉辦，無疑會對兩岸關係產生積極影響。拓展“非洲外交”對於台灣當局來說其實早已經是“雞肋”， 食之無味棄之可惜，很多島內民眾對於台灣當局拿有一些非洲國家的“外交關係”作為政治“點綴”的做法已經非常排斥。因為台灣受制於各方面的有限條件，並不能和非洲各個國家在政治、經濟、貿易、教育、文化、醫療、農業、信息產業、基礎設施建設等方面展開全方位的合作，便只有通過“金錢外交”來實現所謂的“邦交”，刷出“國際社會的存在感”。但是，中國大陸方面則完全不需要通過這些方式來進行外交上的爭奪，一方面中華人民共和國政府作為代表全中國的唯一合法政府已經成為世界上絕大多數國家的政治共識，另一方面，大陸的科技創新能力、工業加工製造能力、經濟發展水準、金融貿易實力、教育和文化交流水準都在全面進步，其在全球的影響力日益提升，以大陸今天的綜合實力和非洲國家發展正常的外交關係，可以為非洲國家帶來更多的發展機會和更全面的受益。因此，大陸方面選擇站在更高層次上展開國際戰略合作，通過多維度多層次的外交合作，實現互惠互利、合作共贏。