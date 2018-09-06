鄭師誠：姚文智若突破2成　柯丁就要拚了

鄭師誠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月6日電（記者 鄭羿菲）政論節目評論員鄭師誠接受中評社訪問表示，無黨籍台北市長柯文哲善帶媒體風向，無論是中國國民黨台北市長候選人丁守中，民進黨姚文智，都沒機會討論他執政的弱項，再加上丁、姚兩人難與柯劃清個人特色，至今泛藍、泛綠陣營都還有人認同柯文哲。因此年底柯得票率至少30%起跳、丁則失守30%大關，而姚則在10至20%。不過姚支持度若突破20%，柯就會比較緊張，因為柯文哲與丁守中兩人就開始有得拚了。



2014年台北市長選舉實際投票數為149.4萬，其中柯文哲獲得853983票，得票率57.16%，大勝國民黨連勝文的609932票，得票率40.82%。



1962年生的鄭師誠從廣播入行媒體業，從事廣播近30多年，曾為八大電視節目《主席有約》編劇，創台灣政治模仿秀風氣之先，後為TVBS電視節目《新聞夜總會》編劇，在2001年開始投身政論名嘴，現也是廣播節目《POP搶先爆》的主持人之一。



鄭師誠接受中評社訪問時表示，台北市長選戰中，柯文哲遙遙領先，國、民兩黨在打柯策略上，可說無論什麼策略都難以奏效。一來是柯文哲為非典型政治人物，沒有傳統政黨的意識型態包袱，打在柯身上就像打在棉花上，找不到施力點；二來民進黨台北市議員也難砲火全開打柯，因為柯的高人氣，讓綠議員們也擔心打太大力，會遭柯粉反撲。



鄭師誠說，國民黨市議員本就與柯文哲不在一個道上，但也不好打，因為只要柯的“兩岸一家親”亮出來，柯文哲在泛藍陣營就失不了分，柯文哲厲害的地方就是泛藍、泛綠的選票他都能吸引，因此柯的票始終居高不下。且姚、丁二人與柯在選民心中也難劃分出區隔，加上柯有執政優勢，姚文智與丁守中再怎麼玩，也只是看從柯身上拉回多少票而已，基本上不影響柯當選。



鄭師誠認為，柯文哲是很詭譎的政治人物，在年輕選民心中，票投給誰並不是看政治行為，而是一種對自身加值的榮譽感，柯將自己經營成一種Fashion，以群眾募資9小時湧入近4千萬元就關閉為例，對年輕族群來說“搶到捐款”就是fashion，而投給柯文哲就是一種潮流，是非常不簡單的行銷手法。

