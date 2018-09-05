日本關西機場恢復使用　恐怕要等一週

中評社香港9月5日電／在因今年第21號颱風導致跑道和設施浸水、聯絡橋破損的日本關西機場，相關機構5日加緊確認受災情況。機場6日預計仍將關閉，相關人士透露稱，如果受災嚴重，跑道和航站樓恢復使用可能需要1週左右時間。聯絡橋何時修復尚無頭緒，勢必面臨長期停用。



共同社報道，關西機場內，飛機的地面牽引車和托運行李的搬運車等均遭水淹。機場相關人士認為，即使跑道等恢復使用，但仍不清楚是否能同時重啟航班運營。



通有道路和鐵路的聯絡橋僅能供緊急車輛行駛，旅客等約5000人一度被困關西機場。運營公司等從5日早晨開始通過高速船和巴士將被困人員運出機場，下午仍有旅客排隊等候。



管理聯絡橋上機動車道路的西日本高速道路公司（NEXCO西日本）已開始調查因油輪撞擊而移位數米的橋樑。但負責人就這一嚴重破損表示，“修復需要很長時間”，甚至可能花費數月以上。



該公司正考慮暫時僅使用未受損的部分車道，將在確認安全並完善設備後恢復普通車輛的通行。



負責檢查和修復鐵路部分的西日本鐵路公司（JR西日本）表示，尚未能掌握線路狀況，“完全不清楚何時能恢復運行”。



大阪府知事松井一郎在5日的記者會上表示“希望盡量減小不良影響”，包括以神戶機場和大阪機場來填補關西機場的功能等在內，將與中央政府展開磋商。