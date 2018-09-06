驚世夫妻攪翻台東選情　吳俊立向王金平救援

吳俊立傍晚急忙找王金平化解鄺麗貞參選的問題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月6日電（記者 黃筱筠）中國國民黨台東縣前縣長鄺麗貞日前無預警宣布參選縣長，並在最後一天辦理登記，前台東縣長、鄺麗貞夫婿吳俊立傍晚趕緊到“立法院”，請前院長、現任不分區“立委”王金平幫忙。吳俊立受訪強調，將加倍努力輔選黨中央提名的議長饒慶鈴，讓她當選，“不然我跳到黃河也洗不清”，他並向妻子喊話“出來面對”。



吳俊立、鄺麗貞這對夫婦的互動少見的微妙，老公挺國民黨提名的縣長候選人饒慶鈴，曾當過空姐的老婆卻半路殺出來要選縣長，挑戰饒慶鈴。吳俊立搞不定老婆，向王金平救助。



至於鄺究竟在何處，吳俊立表示，目前仍找不到人，老婆電話關機，真的沒辦法，“我如果知道就不用這麼累了！”還在積極聯繫中，相信會有好結局。



台東縣長選舉，國民黨提名現任台東議長饒慶鈴參選縣長、民進黨提名現任“立委”劉櫂豪，鄺麗貞參選可能對選情產生變化。



吳俊立傍晚拜會王金平，兩人會談約一小時，饒慶鈴父親、前“立法院副院長”饒穎奇也趕緊趕過來與會。



饒穎奇受訪說，饒慶鈴一定會和吳前縣長、現任縣長黃健庭共同努力，好好的打拼。“我們台東國民黨非常團結”，尤其王院長也很關心，相信會更團結。



王金平說，吳俊立非常誠實，表示絕對沒跟鄺麗貞聯繫，“一時要找她也找不到，饒慶鈴也能夠理解、認同，饒昨天曾來拜會他，肯定吳俊立的說法與立場，吳也說會盡力找到夫人，更加努力輔選”。希望能夠順利讓饒慶鈴當選，洗刷外界對他的誤解，藍營之後會更團結。



吳俊立則表示，近期內會透過所有親友去找鄺麗貞，尤其是女兒，相信最後會有好的結局。至於鄺麗貞是否在台北娘家？吳俊立則說，他若是知道，現在也不需要這麼累了，之前有去娘家找她，但鄺不在，現在只有加倍努力輔選讓饒慶鈴當選，“這樣人家就不會誤會我叫老婆出來選，讓饒議長落選。”



吳俊立也說，他相信鄺麗貞是有智慧的人，會把傷害降到最低，“她是見過大風大浪女孩子，面對過去風雨都能夠迎刃而解，相信這個對她來講應該會好好處理”，讓我們國民黨候選人能夠平安順利當選，這是我們努力的目標，“當然我會盡快找到她了解狀況”。但吳強調，現在仍找不到鄺麗貞，也到過娘家去找，但都找不到。



媒體詢問，事發至今是否很頭痛？吳俊立說那是當然的，也抱怨如果有人說你老婆登記，而你卻不知道，“我啞口無言，啞巴吃黃蓮”，只有讓饒慶鈴順利當選，才能洗刷自己蒙受的壓力與罪名，“否則我跳到黃河都洗不清”。



被問到接下來如何整合？王金平說，“把一些可能遭受到的誤會誤解化解掉，今天就完全化解”；至於大心結在哪？王則說，“就是夫人出來登記，當然就有可能就被誤解的地方，造成分化，今天都沒有了”。