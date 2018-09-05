陳其邁觀光後援會成立　高雄旅遊界大咖相挺

民進黨高雄市長候選人陳其邁成立觀光界後援會，高雄旅遊界大咖站台相挺。（中評社） 民進黨高雄市長候選人陳其邁成立觀光界後援會，高雄旅遊界大咖站台相挺。（中評社） 中評社高雄9月5日電（記者 高易伸）民進黨高雄市長候選人陳其邁5日出席觀光產業後援會成立大會，獲大力支持，觀光產業後援會總會長劉坤福表示，陳其邁了解高雄觀光產業且做事有魄力，觀光業者都十分認同。



陳其邁表示，觀光業是振興庶民經濟、內需市場的重要產業，未來如果他擔任市長，會成立“觀光推動委員會”，由市長親任召集人；其次，他要將高雄觀光行銷預算翻倍成長，並增加對旅遊業者補助，他會做高雄觀光“頭號推銷員”，將高雄的美麗、和善、美景及文化推銷到全世界。



後援會召集人、南台灣觀光產業聯盟總召林富男表示，陳其邁過去擔任代理市長不到一年，就開放愛河水岸，並結合中都唐榮磚窯廠用水岸，成為具特色觀光景點，他相信陳其邁有魄力跟能力，可以做好觀光。



“行政院”觀光發展推動委員會委員黃正聰表示，陳其邁很關心觀光發展，走遍高雄各觀光地，提出高雄在地觀光政策。也期待他未來將高雄打造成台灣觀光重鎮。



陳其邁觀光產業後援會總會長由高雄市觀光協會理事長劉坤福擔任、召集人由南台灣觀光產業聯盟總召林富男擔任。其他成員包括高雄市觀光協會沈本立、高雄市旅行公會理事長吳盈良、高雄市觀光旅館公會理事長林子寬、高雄市烹飪公會理事長翁金嫻、高雄市民宿協會理事長劉興財、東高雄觀光產業聯盟理事長吳文豪、大高雄觀光協會理事長鍾新富、高雄市旅遊業經理人協會常務理事吳孟達、“中華民國”行品質保障協會理事長楊賢能、高雄市導遊協會理事長陳錫堅、大高雄觀光商圈理事長劉昭智、高雄市“直轄市”汽車貨運公會理事長余添綺、高雄市新商業會理事長吳明陽、大統百貨公司集團董事長林錦章、南台灣觀光產業聯盟副總召集人郭子義、高雄客運公司董事長鍾嘉村以及觀光工場協會後援會長陳秀卿等人。

