外交部：奉勸瑙魯認清大勢　糾正錯誤

中評社北京9月5日電／2018年9月5日外交部發言人華春瑩主持例行記者會：



應國務委員兼外交部長王毅邀請，馬耳他外交與貿易促進部長卡爾梅洛·阿貝拉將於9月12日至15日對中國進行正式訪問。



問：據報道，韓國總統文在寅近日表示，半島和平與半島無核化要齊頭並進，當前是構建半島和平的重要時期。你對此有何評論?



答：我們重視文在寅總統的有關表態。半島問題的本質是安全問題，症結是相關方之間缺乏互信。只有相關方特別是美朝、韓朝通過對話協商，均衡解決彼此安全關切，建立互信，才能從根本上解決半島核問題，實現半島的持久和平。



中方主張協調推進半島無核化和建立半島和平機制進程，這與《板門店宣言》和朝美領導人新加坡會晤有關成果精神是完全一致的。當前形勢下，希望有關各方繼續加強對話，進一步互釋善意和誠意，朝著這一正確方向共同做出切實努力。



問：據報道，日前在瑙魯舉行的第30屆太平洋島國論壇會期間，瑙魯方面曾多方干擾中方代表團與會，請問你能否介紹有關情況?



答：9月4日，第30屆太平洋島國論壇會在台灣當局所謂“邦交國”瑙魯舉行。應論壇秘書處邀請，中方作為論壇對話夥伴出席會議。



瑙魯作為論壇主辦國，違背國際慣例和論壇規定，上演了一出拙劣的鬧劇。會議召開前夕，瑙方要求中方與會人員持普通護照入境。在大多數成員國和中方提出交涉並表示將抵制會議情況下，瑙方不得不同意中方代表團持外交護照與會。會議期間，瑙方再次不顧國際會議慣例阻撓中方代表講話，對此中方當即提出嚴正交涉，並提前離開會場以示抗議。出席會議的許多國家代表團也離開會場，對瑙方表示強烈不滿。



必須指出，一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識。任何搞“兩個中國”、“一中一台”的行徑都是不得人心的，也是不能得逞的。我們奉勸瑙魯認清大勢，糾正錯誤，不要繼續做逆歷史潮流而動的事情。



中方歷來重視發展同太平洋島國以及太平洋島國論壇關係，將繼續在一個中國原則基礎上加強同各島國友好交往和務實合作。



記者問：瑙魯總統昨日稱中國是一個欺負小國的大國。中方對此有何回應？



答：說中國欺負小國，這純粹是無理取鬧。這兩天中非合作論壇北京峰會的盛況已再次充分表明，中國在國際關係中最講究大小國家一律平等。有關人士應該明白一個道理：唯有自重，才能贏得尊重。人是如此，國家同樣如此。自重自尊與國家大小沒有關係。



問：據報道，菲律賓在南沙群島半月礁擱淺的軍艦已於4日被菲方拖走。你能否證實並介紹有關情況？



答：中方高度關注菲律賓“德爾·皮拉爾”號軍艦擱淺南沙群島半月礁附近海域事，一直就此與菲方保持密切溝通。據中方現場值守的海警船報告，菲方已於4日凌晨將擱淺軍艦拖拽返航。據中方現場初步勘查，未發現因菲軍艦擱淺事故產生油污等環境損害後果。



菲軍艦擱淺後，菲方立即將相關事故情況及救援安排通報中方，雙方並就中方提供搜救協助事宜進行了商討。在該海域值守的中國海警船也一直與菲方船只保持良好互動，菲方對中方善意表示了感謝。



問：據報道，巴基斯坦執政黨正義運動黨總統候選人阿里夫·阿爾維日前當選為巴新任總統。中方對此有何評論？



答：中方祝賀阿里夫·阿爾維先生當選巴基斯坦新任總統，習近平主席已向阿爾維總統發去賀電。中方高度重視發展同巴基斯坦的友好關係，願同巴方攜手努力，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係再上新台階。



問：美國常駐聯合國代表黑利昨天稱，上周聯合國試圖公布關於落實對朝制裁的報告，但遭到俄羅斯和中國阻撓。中俄持續在安理會為解決朝核問題製造困難。中方對此有何評論?



答：中方一貫全面、嚴格執行安理會相關決議，履行我們應盡的國際義務。同時，我們歷來認為，制裁本身不是目的，安理會行動應支持、配合當前外交對話和半島無核化努力，推動半島問題政治解決進程。



關於美方提到的安理會朝鮮制裁委員會專家小組年度中期報告，我們認為報告應當客觀、全面、準確反映各國為執行安理會決議所作努力，報告公布要符合安理會決議規定及制裁委工作方法。朝核問題不可能靠毫無根據、不負責任地指責別人得到解決。希望美方尊重事實。



問：中聯部通過新華社發布消息，全國人大常委會委員長栗戰書將於9月8日訪問朝鮮並出席朝鮮建國70周年慶祝活動。中方對此訪有何期待？



答：應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書作為習近平總書記、國家主席的特別代表，將率中國黨政代表團於9月8日訪問朝鮮，並出席朝鮮建國70周年慶祝活動。



中朝是友好鄰邦，兩國之間有深厚的傳統友誼，保持著就重要節慶相互致賀的友好傳統和慣例安排。今年以來，中共中央總書記、國家主席習近平同朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩在中國三次成功會晤，就發展新時代中朝關係達成重要共識，中朝友誼和朝鮮半島形勢都取得了富有意義的進展。我們希望通過此次訪問，進一步推動落實兩黨兩國領導人共識，就共同關心的問題深入交換看法，相信這將有利於進一步鞏固發展中朝傳統友誼，也有利於維護地區和平穩定。