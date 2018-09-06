中評關注：“內閣”滿是陳菊人馬事出有因？

陳菊。（中評社 資料照） 中評社台北9月6日電（記者 楊騰凱）“總統府”秘書長陳菊過去在高雄市長任內的“小內閣”成員一一北上入閣，傳出高雄市政府教育局長范巽綠即將接任“教育部政務次長”，菊系人馬入閣再添一人。



細數當前“行政院”團隊中，出身陳菊高雄市政府團隊者相當多，例如“交通部長”吳宏謀，曾任高雄市政府副市長；“勞動部長”許銘春，曾任高雄市政府副市長；“客委會”主委李永得，曾任高雄市政府副市長；“行政院”東部聯合服務中心執行長許傳盛，曾任高雄市政府社會局長；“內政部”“警政署”署長陳家欽，曾任高雄市政府警察局長。



其餘還有“交通部”政務次長王國材，曾任高雄捷運電子票證“一卡通”票證公司董事長；“衛生福利部”政務次長何啟功，曾任高雄市政府衛生局長；“經濟部”政務次長曾文生，曾任高雄市政府經濟發展局長；公務人員保障暨培訓委員會常務副主任委員葉瑞與，曾任高雄市政府人事處處長；“行政院”副發言人丁允恭，曾任高雄市政府“新聞局長”。以上加起來，已多達10人。



今年7月“內閣”改組，宣布由原台灣港務公司董事長吳宏謀，出任“交通部長”一職，當時就有媒體提問，當今“內閣”是否菊系色彩太濃厚？



雖然“行政院長”賴清德回應，不該因為曾在高雄市府服務過，就限縮成“菊“內閣”，這樣太過狹隘，對部會首長也不公平。



但外界仍舊好奇，究竟蔡政府的人才庫還有多少名單，不然為何“內閣”成員總從特定小圈圈裡找人？是外人不願進來，或進不來？或是民進黨內部派系的權力分配擺不平？