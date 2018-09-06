中評鏡頭：馬祖東引東湧燈塔　歐風建築風格

馬祖東引島燈塔，面向東海，聳立於懸崖峭壁上的白色塔身，背後就是蔚藍大海，藍白交織，海上朵朵浪花，心曠神怡。（中評社 黃文杰攝） 中評社東引9月6日電（記者 黃文杰）東引島（東湧）燈塔，位於東引島東北方世尾山突出的山頭，純白身形，高14.2公尺，歐風建築風格，聳立於峭壁旁，昔日指引海上方向，避免船隻觸礁沉沒，今日衛星導航普及，燈塔從指引方向成為最具夯的觀光景點，瞰看蔚藍大海，浪潮拍打岩礁，湧泉千變萬化，宛如層層花蕊朵朵開，具療癒心靈的神秘力量。



馬祖列島位於台灣海峽正北方，面臨閩江口、連江口和羅源灣，距中國大陸最近點約9.25公里。主要由南竿島、北竿島、高登島、亮島、東莒島、西莒島、東引島、西引島及其附屬小島共計36個島嶼、礁嶼組成，面積29.6平方公里，居民人口僅1萬3千多人，七成馬祖居民住在南北竿。



中評社8月22日到25日在馬祖採訪，在連江縣議會議長張永江的協助，第一站到東引，8月25日下午來到第二站南竿，採訪連江縣長與議長，也報導馬祖當地特有戰地風情。



每座燈塔的興建，背後都有一段海難故事。光緒27年（西元1901年）3月，長450英尺的輪船“蘇布輪號”行經東湧附近，因觸礁沉沒，雖乘客及貨品都安然無恙，但船公司損失慘重。三都澳開埠，進出口貿易額倍增，加上船難事件的發生，終於促成東湧燈塔的興建。



東引島燈塔，面向東海，聳立於懸崖峭壁上的白色塔身，和崖下湛藍的海水相互輝映，格外引人入勝。



塔高14.2公尺，中空圓筒型，塔身向上逐漸縮減，塔頂是個，穹隆構造，頂上安裝風標和避雷針。



遊客順著低矮的白色水泥護欄蜿蜒而上，會看刻有“閩海關 東涌鐙塔”石碑，述說燈塔建於清朝末年中國海關全盛時期，也是中國西式燈塔草創30年後累積豐富經驗的成果。



燈塔下方崖邊設有霧砲兩尊，現改增設霧笛1座，取代霧砲做為助航之用。



燈塔後方的附屬房舍，為英國工程師設計的十八世紀英國式建築，全部建築位在陡峭山巖上，外觀古典優雅，被當地居民譽為“東引別墅”。



建築物間，全由曲折而上的石階相連接，正與馬祖聚落建築特色相吻合。



站在房舍陽台上，極目遠眺，但見海浪在岩石間翻滾、騰越，激起一層層美麗浪花，總讓人興起遺世獨立、心曠神怡之感。



東引島燈塔步道，有“擂鼓石”、“太白天聲”、“東引島燈塔”三個主題景觀。從“擂鼓石”到“太白天聲”，景觀展望，視野豁然開朗，該處花崗岩壁陡峭險峻，節理近乎垂直，節理處多滲水。東引島燈塔具有悠久的歷史，居高臨下，是在東引最佳的眺海景點。