社評：中國應強化與南太平洋地區的政經關係

中評社北京9月6日電（評論員 喬新生）發生在2018年9月太平洋島國論壇領導人會議上的插曲，充分反映出太平洋島國與中國關係的複雜性。作為太平洋島國論壇領導人會議的東道國，瑙魯居然拒絕中國代表團成員持公務護照進入該國，中國代表團發言的時候主持會議的瑙魯總統居然公開打斷。這說明這個太平洋島國根本無視中國作為聯合國安理會常任理事國的尊嚴，也根本無視國際法的基本準則，一方面承認屬於中華人民共和國組成部分的台灣，與台灣建立所謂的“外交關係”，另一方面為了從台灣獲取更多的利益，不惜在國際會議上惡意羞辱中國。中國不能讓這種現象持續下去了。



近些年來，中國加強與南太平洋島國之間關係，引起澳大利亞政府不滿。澳大利亞始終把南太平洋地區大國看作是自己的勢力範圍，試圖通過強化與南太平洋地區國家之間的關係，強化澳大利亞的國際地位。中國的到來讓澳大利亞朝野各界陷入恐慌之中，澳大利亞執政黨領袖甚至無端指責中國在澳大利亞和南太平洋島國開展所謂不友好活動。中國在南太平洋島國遭遇雙重困境，一方面南太平洋某些國家為了從台灣獲取更多的商業利益，在聯合國以及其他國際組織不斷挑戰中國的主權和國家利益；另一方面，澳大利亞作為南太平洋地區主要國家，為了強化自己在該地區的地位，極力排斥中國在該地區的商業存在和政治存在，通過製造摩擦等方式，迫使中國在南太平洋地區付出更多的代價。



中國必須採取切實有效的措施盡快改變這一狀況。首先，中國應當避免和台灣進行所謂的“外交拉鋸戰”。台灣問題是中國的內政，無論過去還是現在，中國都必須依靠自己解決台灣問題。



解決台灣問題的方法無非兩種，一種是和平的方式，一種是非和平的方式。無論採取哪種方式解決台灣問題，都不能把希望寄托在其他國家的身上，當然更不能通過所謂“外交戰爭”爭奪所謂的邦交國。中國在處理台灣問題上表現得越來越成熟和理智。中國與其他國家建立外交關係，並不是和台灣比賽“收買”所謂的“邦交國”。中國希望所有國家都按照聯合國憲章所確立的基本原則，以聯合國大會所通過的決議為基礎，與中華人民共和國建立外交關係。中國不希望其他國家在中國的台灣問題上大做文章，當然更不希望其他國家利用台灣問題對中國敲詐勒索。