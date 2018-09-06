紀國棟語中評：柯效應外溢　影響九合一選情

前“立委”紀國棟。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化9月6日電（記者 林谷隆）針對年底九合一選舉，前中國國民黨“立委”紀國棟接受中評社訪問表示，台北市長柯文哲高人氣、跨越藍綠的效應一定會外溢，因民眾已經厭惡藍綠惡鬥、政治分贓。他分析，新竹縣長候選人徐欣瑩與彰化縣長候選人黃文玲都是柯效應外溢指標，未來應該會有更多人表態，可能連桃園市長候選人楊麗環都會加入，因為楊登記參選時身穿白衣，隨行人員還高舉“無色覺醒”，連民進黨青壯世代都有人靠攏。



紀國棟，1960年生，中興大學國際政治研究所碩士，曾連任四屆“立法委員”，歷任國民黨中常委、台中縣大肚鄉長、台中退伍軍人協會會長等職。2005年國民黨前主席連戰赴大陸“和平之旅”，紀國棟也陪同參與。紀國棟目前是無黨籍。



2015年7月國民黨以“惡意攻訐本黨致損害黨之利益”等理由，開除紀國棟，使之失去不分區“立委”資格，當時柯文哲曾送苦瓜花籃給紀打氣，拉近兩人的距離。2016年紀國棟以無黨籍參選區域“立委”時，柯文哲也曾來台中站台，最近柯文哲父母來陪同彰化縣長參選人黃文玲登記時，柯爸柯媽身旁還是站著紀國棟，更顯現柯紀兩人的好交情。



至於柯文哲的“兩岸一家親”兩岸論述，是否會成為2020綠營的攻擊點？



紀國棟向中評社分析，民眾喜歡過好生活，只要柯文哲的兩岸論述符合大部分民眾利益，綠營的攻擊就不容易產生影響，柯要當民意發言人，當然會堅持兩岸一家親，因為這是最大公約數，台灣民眾不只希望兩岸和平，更要友好互動。



紀國棟認為，柯文哲講兩岸一家親不要怕被民進黨抹紅，賴清德自己也說親中愛台，過去民進黨最愛操作國民黨賣台，但是柯文哲的人格特質會讓人家信任，只要他讓民眾認為是站在廣大民意的立場，就能形塑最適當的兩岸論述。



對於年底選情，紀國棟表示，與其說柯文哲力量外溢，倒不如說中間選民意識覺醒，因為藍綠惡鬥，已經纏鬥數十年，兩邊都在追求自己的政黨利益，慘的是老百姓跟“國家”，每次投票想要改變，最後都是讓藍綠政黨得利。



紀國棟告訴中評社，根據台灣民意基金會最新的民調顯示，有高達57.3%的民眾希望要有新政黨來取代國民黨與民進黨，顯然民眾已經厭倦藍綠兩黨，柯文哲正利用這一波熱帶氣旋，穩定往上爬，因為柯本身能量也夠，加上民眾意識覺醒。

