前7個月中國服務進出口規模創新高

中評社北京9月5日電／商務部5日發布的數據顯示，2018年1月至7月，中國服務進出口總額29754億元，同比增長9.9%，這是繼上半年以來服務進出口規模繼續創歷史新高，且前7個月服務出口增速創1月以來新高。



商務部數據顯示，前7個月中國服務出口9875億元，增長14.6%；進口19879億元，增長7.7%；逆差10003.9億元。中國服務貿易占外貿（貨物貿易和服務貿易）比重達15.1%，比上年同期提升0.1個百分點，服務進出口增速高於同期貨物進出口增速1.3個百分點。



商務部服貿司副司長李元表示，前7個月中國服務進出口規模創歷史新高很大程度上是今年以來國內經濟穩中向好態勢持續鞏固，陸續出台的開放舉措和服務貿易政策顯著提高了經濟發展質量，增強了對外貿易發展內生動力，為中國服務貿易發展提供了有力支撐。



據介紹，1月至7月中國服務出口增速創1月以來新高，7月單月出口增速突破20%，達到20.3%。其中，增速排名前三的領域是電信計算機和信息服務、保險服務、個人文化和娛樂服務，增速分別為56.2%、44.9%和33.6%；規模排名前三的領域是其他商業服務、電信計算機和信息服務、旅行，進出口額分別為2597.9億元、1732.2億元和1514.4億元。



在規模創歷史新高的同時，中國服務貿易結構進一步優化。1月至7月，新興服務進出口總額9888.4億元，增長20.3%，高於服務進出口總體增速10.4個百分點；東部和西部地區服務進出口增速最快，分別為12.9%和11.6%，高於同期全國服務進出口增速；試點地區引領作用不斷增強，17個服務貿易創新發展試點地區服務進出口同比增長17%，高於全國增速7.1個百分點。



商務部研究院國際服務貿易研究所所長李俊在接受記者採訪時說，在今年中國外貿面臨諸多不確定因素的背景下，服務貿易進出口連續創歷史新高與國內穩中向好的經濟形勢密切相關，與經濟結構優化、第三產業占比不斷提升有關，彼此互相促進、相輔相成。他說，相比貨物貿易來說，服務貿易發展正處於發力階段，具有更大的發展潛力和發展前景。