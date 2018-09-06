鄭師誠盤點全台選情　輸這2縣市綠就出局了

鄭師誠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月6日電（記者 鄭羿菲）針對全台22縣市選情，政治評論員鄭師誠接受中評社訪問時表示，年底藍綠兩黨基本上是決戰中台灣，台中市、高雄市、彰化縣都是重要指標，而再加上宜蘭縣、嘉義市，就是民進黨選情告急五縣市。只要中國國民黨能把台中市、彰化縣拿回來，就代表民進黨提前宣告2020“總統”大選出局，但若這三個指標縣市都沒拿到任何一席，再加上民進黨也能固守嘉義市，就是國民黨大輸。



1962年生的鄭師誠從廣播入行媒體業，從事廣播近30多年，曾為八大電視節目《主席有約》編劇，創台灣政治模仿秀風氣之先，後為TVBS電視節目《新聞夜總會》編劇，在2001年開始投身政論名嘴，現也是廣播節目《POP搶先爆》的主持人之一。



民進黨在2014縣市長選舉大贏，全台22縣市，民進黨拿下13席，國民黨只有6席，無黨籍3席。目前民進黨執政縣市包括：桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣；國民黨執政縣市包括：新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、連江縣；無黨籍執政縣市包括：台北市、花蓮縣、金門縣。



鄭師誠接受中評社訪問時分析，現在選情比較穩定、國民黨贏面較大的縣市有新北市、苗栗縣、新竹縣、南投縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣及連江縣等8縣市。



民進黨較有優勢的有桃園市、基隆市、台南市、新竹市、雲林縣、嘉義縣與屏東縣等7縣市。



其餘台中市、高雄市、彰化縣、嘉義市、台東縣和金門縣等6縣市，選情都較混亂，得持續觀察。



選情較混亂的縣市。



鄭師誠表示，民進黨籍台中市長林佳龍執政人和並不好，加上火力發電政策帶衰，導致台中市空氣污染非常嚴重，讓林佳龍有如啞巴吃黃蓮，這些不利因素只會越來越多，選票只會減少、不會再增加。反觀國民黨台中市長候選人盧秀燕，國民黨“立委”江啟臣非常賣力在幫盧跑基層輔選，兩人並無因初選的些微差距而分裂，且在地方勢力如顏清標之子顏寬恆等人的幫忙下，盧秀燕後勢看好。



鄭師誠說，民進黨高雄市長候選人陳其邁則遇到五大問題，讓選情接受嚴格挑戰，包括淹水災情嚴重、人口外流嚴重、地方經濟狀況非常不理想、前高雄市長陳菊留下三千億債務，且陳其邁父親、“總統府”前副秘書長陳哲男涉司法黃牛，會喚起選民貪污的印象。而國民黨高雄市長候選人韓國瑜地方經營又非常成功，就算陳最後贏韓10萬票，也算是韓挑戰成功。



鄭師誠認為，民進黨籍彰化縣長魏明谷雖然之前民調較高，但柯文哲的媽媽日前陪無黨籍彰化縣長候選人黃文玲登記參選，等於是柯文哲支持黃文玲，若黃能藉柯拿走5%選票，魏明谷就有非常大的機率落選，而國民黨彰化縣長候選人王惠美則佔漁翁之利，可能翻盤當選。



鄭師誠指出，民進黨籍嘉義市長涂醒哲本來都是民調吊車尾，但現在國民黨鬧分裂，分成國民黨提名黃敏惠，議長蕭淑麗退黨參選，因此涂醒哲很有機會繼續連任，但後續可能還會發生變化，需要持續觀察。



鄭師誠說，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪連任兩屆“立委”，在台東縣的地方經營本就非常好，再加上國民黨在台東縣意外的鬧分裂，前台東縣長鄺麗貞突然參選，挑戰黨提名的饒慶玲，讓民進黨有機會將台東縣從藍天翻盤成綠地。



鄭師誠表示，最後一個選情混亂的是金門縣，現任無黨籍金門縣長陳福海與國民黨金門縣長候選人楊鎮浯纏鬥，而金門距離大陸非常近，陳福海又有兩岸通水紅利，這因素將發揮關鍵作用。



全台選情較穩定的縣市。

