中評鏡頭：天下奇觀萬峰林嘆大自然鬼斧神工

萬峰林是國內最大的喀斯特峰林（中評社 金裕超攝） 中評社黔西南9月6日電（記者 金裕超）“天下山峰何其多，惟有此處峰成林”，這是著名地理學家徐霞客來到萬峰林時所發出的由衷感嘆。位於貴州省黔西南州興義市東南部的萬峰林，是國家級風景名勝區和國家AAAA級景區，這裡獨特的喀斯特地貌堪稱中國錐狀喀斯特博物館，是國內最大、最典型的喀斯特峰林。台灣駐港媒體和香港媒體涉台主管參訪團一行昨日來到興義萬峰林，感受大自然的鬼斧神工，體會滄海桑田、山移水轉的歷史變幻，



萬峰林中的著名景點將軍峰，屬於丘峰溶原景觀，由於山峰獨特和挺立於天地間的傲氣被稱為將軍峰，更重要的是，這一帶曾走出如劉顯世、劉顯潛、王文華、何應欽等民國名將，“一寸土，一寸金，一壩走出三將軍”的順口溜，顯示此地不僅有壯麗風景，更是人才輩出。



不可錯過的景點還有“眾星捧月”，其實都是一尊尊一座座的羅漢峰林，但峰群恰好環繞著一座獨立的孤峰，猶如“眾星捧月”，又似“八方來朝”。更為令人驚嘆的則是“大順峰”，六座山峰呈現“修直角形”，棱邊明朗的線條表明仍處於劇烈的溶蝕期，山峰沿著陡傾斜岩層走向排列，因而取“六六大順”的寓意命名為“大順峰”。



站在山上極目遠望，座座山峰散落在田野裡，構成了一幅美妙的山水畫卷，“一去二三裡，煙村四五家”，這裡的生活遠離外界的喧囂與紛擾，群山環繞、土地豐腴、田園處處、阡陌縱橫，全然融入在大自然間。每年都會有很多外地遊客來此休假甚至長居，或許在這裡最能沉澱心靈，找回自我的本真。



本次台灣駐港媒體和香港媒體涉台主管參訪團是應貴州省台辦邀請，於9月1日至7日赴貴州進行為期一周的參訪，地點包括貴陽、遵義、黔西南州、安順等地。此次參訪旨在考察貴州經濟社會發展情況及科技創新發展經驗，促進台灣、香港各界對貴州的瞭解並進一步加強交流合作。

