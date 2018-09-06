中評關注：陳水扁日媒放話施壓蔡英文

中評社台北9月6日電（記者 黃筱筠）陳水扁在日本媒體《產經新聞》提到，建議推動公民投票，明示台灣“不想成為中國一部份”的民意，讓國際社會知道。扁這招一方面是拉攏獨派，鞏固還存在的扁系勢力。但扁的勢力還剩多少，其實難實際估算，許多號稱是“一邊一國連線”的縣市議員，事實上也沒標示出來。另一方面，扁透過日媒放話主要是造成蔡英文的壓力，尤其“2020東京奧運台灣正名公投”若能綁進年底選舉，扁的號召就有效果。



陳水扁透過日媒報道放話，是有其盤算的。首先，若透過台灣媒體報道，媒體很容易被政府部門施壓，但透過日媒報道，蔡政府束手無策，又有國際宣傳效果。加上許多日本有不少支持“台獨”的僑胞，扁透過日媒談兩岸觀點，批評蔡英文，主張“台獨”，容易引起日本台僑共鳴，動員更多台僑回台灣投票。



尤其，許多日本台僑非常支持2020東京奧運以台灣隊出賽，扁在日媒上面的發言，雖沒有直接呼籲日僑回台投下公投票，但是在訪問內文中，批抨蔡英文兩岸政策，還提到台灣要有自覺，因為對美國而言，台灣不過是“對中國的一張牌”，不能對美國特朗普政府有過度期待。



扁的說法都是針對蔡政府的外交、兩岸政策批評，這也是獨派對蔡英文的不滿。扁的說法對獨派有號召力。扁每天以《新勇哥物語》發表文章，但時間久了，台灣媒體似乎也沒有再多加關注，這次扁尋求日媒報道，若持續操作類似媒體訪問，且透過境外媒體傳送回台，很可能在年底舉行的東奧正名公投案，有持續影響力。



當東奧正名公投案能量持續累積，就算這次公投不過，明年喜樂島推動的制憲正名公投，仍對蔡英文構成威脅。尤其明年就是民進黨2020初選提名的時間點，扁陸續的操作“台獨”相關議題，會對蔡英文構成衝擊。從“法務部”認為扁行為是被動受訪未加處理，顯示蔡政府不願意直接對上扁，可觀察蔡英文不想激怒扁，擔心扁有更激烈的動作。

