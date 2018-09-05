習近平會見摩洛哥首相奧斯曼尼

中評社北京9月5日電／國家主席習近平5日在人民大會堂會見摩洛哥首相奧斯曼尼。



新華社消息，習近平指出，中摩交往源遠流長，早在14世紀，摩洛哥著名旅行家伊本·白圖泰就來到中國，溝通了中國與非洲和阿拉伯世界的聯繫。今年是中摩建交60周年，中方願以此為新起點，同摩方一道努力，推動中摩戰略夥伴關係取得新的、更大發展。中方將一如既往地堅定支持摩方維護國家穩定、實現經濟社會發展的努力，視摩方為共建“一帶一路”的重要合作夥伴。雙方要在重大國際和地區問題上加強溝通和協調，維護兩國和發展中國家共同利益。



奧斯曼尼表示，穆罕默德六世國王陛下高度重視摩中戰略夥伴關係。摩洛哥讚賞中國致力於實現世界的和平穩定以及各國人民的福祉，認為中國是國際舞台上重要和積極的力量。祝賀中方成功主辦這次中非合作論壇北京峰會，這對非洲的未來非常重要。習近平主席在峰會上的講話是個極為重要和務實的講話，在非洲產生了極大反響，將有力促進非洲的發展和非中合作。摩方支持中方提出的各項非中合作措施，感謝中國長期給予的幫助和支持，將恪守一個中國政策。伊本·白圖泰就是海上絲綢之路的先行者。摩洛哥願成為21世紀“一帶一路”合作的強有力夥伴。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。