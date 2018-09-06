中評鏡頭：彰化美味“蛤仔麵”　海味十足

一碗滿是鮮味的“蛤仔麵”，可是彰化人最愛吃的麵食，更被封為彰化三大美食之一。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化9月6日電（記者 林谷隆）彰化縣人口高達128萬，在台灣是六都之外最大的縣，龐大的人口也讓彰化孕育許多特色美食，除了非常有名的彰化肉圓與控肉飯，還有一碗滿是鮮味的“蛤仔麵”，可是彰化人最愛吃的麵食，更被封為彰化三大美食，在中台灣有很多人會大老遠開車到彰化市區，就是為了點一碗蛤仔麵，加上雞捲、香腸等幾道小菜，就是一天最大的滿足。



台灣西部海岸都是沙灘，靠海的鄉鎮幾乎都有成熟的養殖魚業，每個縣市特色漁業都不同，例如台南北門是虱目魚的大本營，嘉義東石是蚵仔的故鄉，養殖文蛤最大宗就在彰化線西到雲林麥寮這一段，所以彰化蛤仔麵的出現，正式彰化人利用在地農特產，發展出的特色料理美味。



彰化的“蛤仔麵”主要集中在彰化市區，知名的老店有很多家，當中開了30幾年的阿添蛤仔麵是許多老饕的口袋名單，一碗新台幣70－90元的蛤仔麵，濃郁湯頭、麵條Q彈，上方還鋪著超級敵多的蛤仔，這是很多來彰化玩的朋友，必吃的彰化美食老店之一。



如今“蛤仔麵”的美味，在鄰近的台中市、南投縣都吃得到，但是很多民眾還是認為到彰化吃蛤仔麵才是最地道，不只便宜，蛤仔又大又多，所以每天中午都有很多中部縣市的民眾不遠老遠跑到彰化市區，就是為了吃一碗蛤仔麵，所以彰化蛤仔麵老店都有一個特色，就是中午過12點半，常常蛤仔就賣完，吃不到的饕客只能下次請早。

