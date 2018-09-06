工商大老挺居住證　賴正鎰開第一槍

賴正鎰。（中評社 資料照） 中評社台北9月6日電（記者 楊騰凱）大陸推出“台灣居民居住證”，讓台胞能夠得到不少便利。商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰5日接受媒體訪問時，表明認同居住證的正面效應，呼籲蔡政府不要做“沒有必要的限制”，替工商大老開了挺居住證第一槍，是否放下打壓居住證的想法，是蔡政府必須思考的問題。



大陸9月1日起發“台灣居民居住證”給台胞，“居住證”編碼形式採18碼，領證者享有與中國大陸公民同等待遇，可使就學、金融、經濟、生活各方面更為便利。



居住證上路後，時代力量“立法院”黨團有意修《兩岸人民關係條例》，對於持有大陸居住證者，將凍結或取消其台灣戶籍。陸委會更透露，為了維護“國家安全”、利益，同樣正研議是否修改《兩岸人民關係條例》，兩岸因居住證產生的衝突看似將高升。



商業總會5日下午舉辦“國際貿易與跨境電商發展及安全與便捷標準交流研討會”，賴正鎰親自出席，並於會前接受媒體採訪。



談到居住證時，賴正鎰認同居住證對在陸台商有益，他表示，居住證對在大陸的台商而言，是給予視同國民的待遇，在當地享受到的福利，例如買房、小孩就學等，都可以獲得居民般的福利，對於長期住在大陸的台商有很大的幫助。



賴正鎰指出，居住證是大陸台商多年來向國台辦反應的有此需求，政府沒有必要特別給予限制。台灣如果這樣做，反而是對在大陸經商的企業造成不便，“政府沒有必要去做沒有必要的限制。”



向來勇於評論時政的賴正鎰，此次已替工商企業界開了第一槍，盼蔡政府三思，不要做不必要的限制，而且在陸台商眾多，未來可能有更多工商大老跟進，在這種情況下，是否仍要出手打壓居住證，考驗著蔡政府的智慧。