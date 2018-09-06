中評鏡頭：好慘！彰化永樂商圈歇業潮

彰化“永樂觀光夜市商圈”興起一股歇業潮。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化9月6日電（記者 林谷隆）彰化最知名的永樂觀光商圈，臨近八卦山景區，附近有彰化縣政府、台電大樓等大量上班族；在輝煌歲月，到“永樂夜市吃美食”是彰化人的共同記憶。隨著小吃攤整頓、商圈外移，讓繁華街景變得稀稀落落。今年以來，更面臨台灣經濟不景氣、軍公教年改等兩大衝擊，整條永樂街充斥著出租及停業告示，還有超過兩成店家開起了“夾娃娃商店”，連路口“永樂觀光夜市商圈”招牌旁的商業大樓都高掛“租售本棟”，讓人不勝唏噓。



“永樂觀光夜市商圈”為彰化最知名的都會型商圈，早年永樂街夜市為中部規模最大、最熱鬧的夜市，因街上有祀奉大道公的慶安宮，早期俗稱“大道公夜市”，周遭還有許多辦公大樓，又鄰近“八卦山大佛風景區”，過去商圈總是人潮眾多。



後來當地政府已商圈轉型與衛生管理考量，整頓了路旁的小吃攤，改以服飾商店為主，販賣最新流行的服飾、鞋子、飾品，卻因為少了逛街必備的美食攤，漸漸無法吸引人潮，也造成商圈沒落。



根據彰化市公所調查資料，商圈實質營業的店面約116家，但最近幾個月來，停業或招租的店面更有增加趨勢，記者實際觀察明顯標示“出租”的店就超過15間，最近攻佔各大商圈的“夾娃娃商店”則超過20家，許多店舖雖然沒有掛出“出租”，但卻是拉下鐵門沒做生意，估計已經歇業的店家將近3成，更多數店家仍在苦撐。



在永樂商圈販售女性保養品的陳老闆透露，從他爸爸開始就已經在永樂街做生意，他接手也已經30年，這裡在90年代時生意最好，後來就逐漸走下坡，過去陸客多時，也不回來永樂商圈。以前一個店面月租至少7、8萬，才能租到，如今很多店舖月租都不到3萬。甚至還能看到月租1.5萬的店舖，生意變得多差是可想而知，希望這個現象能被政府看到。