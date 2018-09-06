林易煌：大陸推居住證和蔡失民心形成對比

林易煌批蔡政府報復大陸居住證政策是極其荒謬的行為。（中評社資料照） 中評社台南9月6日電（記者 趙家麟）前台南市醫師公會理事長林易煌5日接受中評社訪問表禦示，陸委會要研擬修法限縮領有大陸居住證者的若干權益，形同是要逼走台灣的人才、有競 爭力的台商，這是極其荒謬且不智的做法。



中國大陸9月1日起開放台胞申辦居住證，已有超過一萬名台灣民眾申辦，但媒體報道，陸委會已著手研議修改“兩岸人民關係條例”，包括取得大陸居住證者須回台登記、對重要機敏公職或參政權益採取必要管制，甚至調整在台養老、醫療等社會保險權益等。



林易煌曾任台南市13、14屆市議員及台南縣市合併前的台南市醫師公會理事長，歷任台灣內科醫學會常務理事、監事等職，現任台南市開元寺慈愛醫院副院長。



林易煌告訴中評社，針對大陸發放台胞居住民，若從陸委會研擬修法內容如檢討養老、健保醫療等權益，容易見樹不見林；根本的問題如何爭取人才、爭取人心著眼。



林易煌表示，大陸台胞申領“居住證”，進一步享有大陸的國民待遇，可以說是大陸對台政策正“步步近逼 ”，同時，也可以看到，當大陸對台灣民眾愈好，民進黨就會愈害怕。現在民心反蔡政府愈來愈烈，大陸此時推出“居住證”和蔡政府的漸失民心，已形成強烈對比。



他指出，以前說“天然獨”很多，但這兩年看來，“天然獨”減少了，年輕人對大陸的好感在逐漸升高，“天然統”的比例也愈來愈多；因為，許多人對於蔡政府只重政治、不重經濟是非常有意見、反彈也很大的。



林易煌說，現在大陸繼31項惠台政策後，又進一步釋出善意，格局與視野都勝過蔡政府。但聞陸委會研擬修法，並指向對申領“居住證”者的權益進行若干的限縮，如果真走到這一步，那是非常荒謬、不智的。



因為，大陸現在做的是對台灣人民有利的、更有保障的，從留住人才的角度看，這是正常、正向的作為，任何有為的政府，都會想要留人才；蔡政府該做的應該是設法留住人才，善用對台灣人民對故鄉的情懷，設法提高待遇、改善環境，把人才找回來才是，而不是去打壓這些在大陸打拚奮鬥的台灣人。



他強調，人才就是競爭力，但蔡政府卻反其道而行，朝向權益限縮的方向發展，等於是逼走台灣的人才、逼走有競爭力的台商。蔡政府這麼做，若不是腦袋有問題，就是在意識型態下推進政策，但對台灣將愈形不利。“試問，當美、日國家也對台灣人民推出利多政策時，蔡政府會採取報復行動嗎？”