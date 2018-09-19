中評深度專訪：韓國智囊談半島時局

韓國世宗研究所研究企劃本部長鄭成長（中評社 張心怡攝） 中評社首爾9月19日電（記者 崔銀珍 郭至君 張心怡）第三次“文金會”於昨日在平壤開始，此前，中評社記者特別在首爾採訪了韓國世宗研究所研究企劃本部長鄭成長博士，就半島無核化問題、美朝關係問題、終戰宣言簽署問題以及朝鮮的國家發展戰略等近期受到高度關注的議題聽取了其觀點。採訪全文整理如下：



中評社記者：金正恩日前曾表示，願意在特朗普第一任期結束前實現無核化，您認為金正恩是否能言出必行？



鄭成長：金正恩委員長並不是要在任何情況下無條件要實施無核化。‘朝鮮希望的是，朝美關係正常化，韓半島締結和平協定，以及緩和對朝制裁，如果這些都能實現，朝鮮可以放棄核武器‘，這是朝鮮的立場。對朝特使團跟金正恩會面時，金正恩提到“解除朝美敵對關係，在改善朝美關係的同時實施無核化，這是我在特朗普首任時間內，即現任期內想要實現的”。表明了其要與特朗普做一件大事（大買賣）的意志，表象出強烈的協商意志。因此，如果特朗普不接受朝鮮要求的關係改善以及，緩和對朝制裁，那麼無核化也不會有進展。換句話說，這再次表明了朝鮮有條件無核化的意志。與過去不同的是，這次提到了具體的時間表，即在特朗普任期內，在朝美之間解決所有事情。金正恩的立場是很具有現實性的。在美國的歷任總統中，不曾有像特朗普這樣有持有與朝鮮積極協商意願的總統。因此，如果，下一任期，由其他人當選總統，那麼朝美關係改善就會遙遙無期，再次回到過去。如果這樣，朝鮮就很難擺脫被國際社會孤立的窘地。



朝鮮現無法強行進行核試驗或發射ICBM。去年，朝鮮炫耀自己可以打擊到白宮的ICBM能力，引起了美國的強硬回擊，使朝鮮幾乎處於封鎖狀態。如果，在這種狀況下，朝鮮再進行一次核試驗，或發射ICBM，美國會要求中國停止對朝原油供應。現在，國際制裁使朝鮮經濟增長率降低，甚至出現負增長，但還沒有出現通貨膨脹。（雖然痛苦，但仍可忍受）。但，如果原有供應中斷，朝鮮經濟不可避免地會走向破產。在這種情況下，朝鮮核經濟並進路線便無法繼續進行，所以，朝鮮才會試圖通過其核能力來交換朝美關係正常化、緩和對朝制裁、締結韓半島和平協定。如果朝美關係實現正常化，那麼朝日關係正常化的可能性也很大。朝日關係正常化後，日本就要向朝鮮支付過去殖民統治時期的賠償金，國際社會制裁也會緩和，那麼，朝鮮經濟有可能會如許多專家們預測的，在今後10－20年間實現2位數（10%）以上的經濟增長。總而言之，朝鮮去年雖然取得了核試驗和ICBM發射的巨大成功，但這又帶來了新的危機，在這種情況下，特朗普總統向金正恩總統表明了談判的意願，這對朝鮮來說，危機也將是機會。

