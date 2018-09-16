嚴震生：特朗普短期內難抽身打美中貿易戰

嚴震生。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月16日電（記者 鄭羿菲）針對中美貿易戰，台灣政治大學國關中心美歐所研究員嚴震生接受中評社訪問時表示，中國大陸與美國都在以拖待變，大陸預期美國11月期中選舉後，美國總統特朗普威信受創，共和黨議員不再協助關稅政策，而特朗普短期內也難抽身大打貿易戰。近期包括白宮官員匿名投書、揭發水門案的記者伍德華（Bob Woodward）有關特朗普內幕新書《恐懼：特朗普在白宮》一書的指控，及通俄門的調查等，美國國內事務太多，貿易戰非特朗普的首要目標。



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士，專長為比較政治、國際關係、美國政治、美中台關係及非洲政治。曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心研究員。



中美貿易戰目前已互相針對500億美元商品課予25%關稅，而第二波攻勢的2000億美元關稅清單，在6日也結束公眾意見徵詢期，特朗普也預告“很快就會實施，至於什麼時候生效，取決於中國”，並揚言在短時間內宣布另一批2670億美元的關稅清單，加總起來等於對中國大陸出口美國的商品全面性課稅。



嚴震生接受中評社訪問時表示，目前無論是美國或中國大陸都是以拖待變，主要的原因是美國11月即將期中選舉，大陸針對美國中西部的農產品打擊，如愛荷華州、印第安納州等都受到影響，大陸的想法應是想要拖到11月選舉完，等待共和黨失去眾議院過半數席次的機會。



嚴震生分析，目前美國眾議院共435席，而民主黨落後共和黨20多席，此次美國期中選舉，民主黨的氣勢看起來非常有機會增加30席，等於民主黨在眾議院過半。而共和黨失去眾議院的多數後，特朗普的影響力將降低，再加上白宮諸多醜聞，屆時將會有人跳船讓特朗普威信折損，長期支持自由貿易的共和黨議員就可能不再跟著特朗普的關稅方向走。



嚴震生說，至於特朗普則停留在放話階段，第二波的2000億美元清單過了公眾意見徵詢期，特朗普並沒有馬上實施，一來是因為特朗普擔心祭出後，大陸若繼續打報復性關稅，現階段美國中西部的州受到影響衝擊會更大，畢竟美國許多製造業的下游基礎建設、產業鏈都還未準備好。雖然鴻海董事長郭台銘在威斯康辛州投資設廠，但事實上並沒有想像中那麼好。

