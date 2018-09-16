嚴震生：美國稱“中華台北”衝著獨派公投

嚴震生。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月16日電（記者 鄭羿菲）美國近期對兩岸事務動作頻頻，包括召回與台斷交的三國大使、國務院在推特上稱台灣為“中華台北”等。台灣政治大學國關中心美歐所研究員嚴震生接受中評社訪問時分析，美國召回大使是要威脅其他中美洲國家，若要美國援助就不要太靠近中國大陸，不見得單純挺台。至於國務院稱台灣為“中華台北”，恐與近期台灣內部推動“台獨”類的公投有關，國務院透露希望台灣回到務實層面的立場。



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士，專長為比較政治、國際關係、美國政治、美中台關係及非洲政治。曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心研究員。



美國日前召回多米尼加、薩爾瓦多及巴拿馬等三國大使，意欲何為？嚴震生接受中評社訪問時分析，美國之所以召回三國大使，不見得完全是為了挺台灣，美國過去長期把中美洲和加勒比海當作後院、擁有很大的影響力，但巴拿馬、多米尼加及薩爾瓦多對台灣斷交卻完全出乎美國意料之外，顯示出美國對中南美洲的影響力越來越低。



嚴震生指出，大陸拿走巴拿馬，可能與船隻經過巴拿馬運河經濟利益有關。拿多米尼加是因其在加勒比海是大國、有戰略利益。但薩爾瓦多對大陸來說卻沒什麼戰略價值，美國無法理解大陸搶薩爾瓦多的動機，開始認為大陸的影響力一步步滲入中南美洲、踏入美國的後院，讓美國無法接受。



嚴震生說，因此美國召回三國大使，主要是向中南美洲國家透露一項訊息，威脅包括聖基茨和尼維斯、聖盧西亞、格林納丁斯、宏都拉斯、尼加拉瓜、危地馬拉、伯利茲、巴拉圭等9國，“如果你們需要美國援助，可能在跟中國的關係上需要緩和一點”，而這樣的威脅有一定成效，去年聯合國表決以色列首都是否為耶路撒冷時，危地馬拉、洪都拉斯兩國就與美國站同一邊，其他則不是棄權就是缺席。

