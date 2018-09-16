李大中：民進黨不再因斷交取得政治分數

李大中。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月16日電（記者 楊騰凱）蔡政府上台2年多，台灣已失去5個“邦交國”，只剩17國。淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中接受中評社訪問表示，每斷一次，照理說民進黨應該都可以政治得分才對，但現在民進黨政治得分越來越有限，民眾批評矛頭甚至向內，“你看你為什麼會斷交，馬政府8年也才斷1個。”



李大中為美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院國際關係博士，曾任國際關係學會秘書長、新北市政府國際事務諮詢委員會委員、中華戰略學會顧問、台灣戰略學會常務理事、國防報告書諮詢委員，現為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授兼所長。



李大中表示，北京一個接一個連續拔去台灣“邦交國”，台灣官方談話雖然強硬，但並沒有看到過去那般正面回擊的作法，這背後可能有很多理由，第一個還是“時不我予”，陳水扁執政時期台灣掉了9個“邦交國”，拿回3個，共丟掉6個，當時兩岸之間力量差距還沒有這麼懸殊，經過10年到現在，北京的力量更強了，也更有自信，台灣籌碼則少了，而且若雙方繼續你來我往，中國大陸一定還會繼續出重手。



李大中指出，民進黨上台後共斷交5次，這在過去是不得了的事，每斷一次，照理說民進黨應該都可以政治得分才對，但現在政治得分有限，斷了5次後，民眾開始有不同聲音，反正“你要我就送你”，你夠強，只好給你，過去台灣民眾會批評北京打壓，但現在有些矛頭甚至向內，“你看你為什麼會斷交，馬政府8年也才斷1個。”



李大中向中評社表示，台灣老百姓也越來越不在乎“邦交國”，他課堂上的年輕人甚至問過他，“‘邦交國’10個或20個，差別在哪裡？”



李大中提到，每年9月是聯合國大會開議期間，假設台灣方面想在聯合國議題做文章，前置作業早該開始，例如入聯準備，或從駐紐約辦事處發動文宣攻勢，以及聯大開議時，請“友邦”提案等，這幾年蔡政府並未把聯合國當成外交切入點，即使掉了5個“邦交國”，也沒有這麼做。



李大中告訴中評社，他認為這樣的做法是對的，因為聯合國場域對台灣越來越不利，台灣資源有限，沒把資源人力投入此戰場，是正確的選擇，假設民進黨要往這邊做，一定轟轟烈烈，對內表達政治訴求，對外也是傳達要與對岸針鋒相對，“但目前並沒有這麼做。”



李大中分析，馬政府時期是從聯合國的專門機構施力，例如世界衛生大會、世界民航組織等，不強求要成為聯合國會員，但尋求有意義的參與，蔡政府也想這麼做，但卻失敗，關鍵就是兩岸關係不佳。



李大中指出，中國在聯合國擁有常任理事國地位，對聯合國的影響力與日俱增，中國大陸也把聯合國視為重要國際場域，可發揮其“大國”影響力。過去中國對於聯合國的態度並不友善，很長一段時間保持低調，因為他們對這個國際組織有疑慮，擔心會影響國內事務，後來越玩越純熟，力量強大了，有自信了，懂得善用遊戲規則引導世界輿論。



李大中向中評社表示，台灣方面任何希望正面迎戰聯合國，試圖取得會籍，基本上是非常非常困難，這是國際現實，如果台灣又把注意力放到聯合國這條路，“恐怕會碰到流血。”