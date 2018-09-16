李大中語中評：大陸惠台更有自信了

李大中。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月16日電（記者 楊騰凱）近來大陸提出的惠台措施，例如居住證等，都是單方面提出，不像過去還與台灣簽署協議。淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中指出，可能是中國大陸多年來學到的經驗，或是他們更有自信了，單方面做就好，也不怕出手時會抵消拉攏措施。



李大中為美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院國際關係博士，曾任國際關係學會秘書長、新北市政府國際事務諮詢委員會委員、中華戰略學會顧問、台灣戰略學會常務理事、國防報告書諮詢委員，現為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授兼所長。



李大中表示，當前兩岸關係，台灣說要維持現狀，但大陸可能會說，過去的現狀你並沒有在維繫。大陸和台灣維持現狀的基礎就是一中、九二共識，但對蔡政府來說，他認為自己沒有否認那段歷史的事實，也有善意要維持現狀，雙方的橋搭到這裡就搭不下去，下面就是死結，沒有人對兩岸關係感到樂觀。



李大中指出，中國大陸現在也不管太多了，該動手就動手，台灣方面有公投在炒作，他們就下手，以前可能還會擔心影響到台灣的選舉，以及老百姓可能會有什麼反應，也許會對中國大陸感到不爽，現在大陸方面已經開始覺得，“這又如何？”



李大中表示，中國大陸近來提出種種惠台措施，以同等待遇拉攏台灣年輕人，在這種情況下，他們也覺得動手無所謂，毫不擔心拉攏措施的效果受到抵銷，以及是否會傷害到中國國民黨，“反正國民黨就是這樣子”，當必須出手時，就要出手，不在乎會有什麼後座力，包括是否會幫民進黨候選人加分，或是對國民黨扣分。



李大中告訴中評社，經過這麼多年，中國大陸也理解到，政黨輪替在台灣就是常態，這是他們沒辦法控制的，就算是國民黨執政，搞不好4年後就下台了，他們要面對的其實是台灣的社會群體以及老百姓的思維，“非超脫不可，就算出手會影響到國民黨選情，那也只能說句對不起。”



李大中指出，至於大陸方面講究的“融合發展”，拉攏台灣的措施，同樣也漸漸轉換成自己單方面釋出就好，不像過去還要簽雙方協定，“現在都沒有了，我就直接做”，台灣內部有什麼爭議，台灣自己去處理，“居住證就是給你，台灣官方要怎麼設限，你們就自己去弄。”



李大中表示，這可能是中國大陸多年來學習到的經驗，或是別無他法，只能這樣子辦，又或是他們更有自信了，就單方面做就好，也許他們認為，就對台單方面發功，可能有硬有軟，“年輕人不喜歡共產黨沒關係，就把你吸過來，也許哪一天經濟認同可以轉換成政治認同。”