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董紹華：七律*《秋之韵》
http://www.CRNTT.com   2018-09-19 00:02:26


　　中評社香港9月19日電/董紹華：七律*《秋之韵》　 

　　 作者：董紹華　江蘇省鹽城市　 公務員　
　　　　 
　　　　
　　　　 
　　　　　七律　秋之韵 

　 
　　　綠柳葱蘢鮮柄倩，紅楓霜染葉莖嫣。 
　　　
　　　霧淋滴翠呵丹桂，雨潑幽溪吻藕扁。 

　　　吳楚水孜滋秀女，江淮魚米育才賢。 

　　　團圓置酒酬明月，白玉清輝沐宴筵。 
　　 
 

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