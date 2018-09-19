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董紹華：七律*《秋之韵》
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2018-09-19 00:02:26
中評社香港9月19日電/董紹華：七律*《秋之韵》
作者：董紹華 江蘇省鹽城市 公務員
七律 秋之韵
綠柳葱蘢鮮柄倩，紅楓霜染葉莖嫣。
霧淋滴翠呵丹桂，雨潑幽溪吻藕扁。
吳楚水孜滋秀女，江淮魚米育才賢。
團圓置酒酬明月，白玉清輝沐宴筵。
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