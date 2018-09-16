中評社北京9月16日電（作者 汪毅夫）讀台灣宜蘭詩人李逢時（1829－1876）的《泰階詩稿》，驚喜地看到民歌風的《采茶歌》。



宜蘭是民歌之鄉，“宜蘭調”的民歌如《丟丟銅仔》是多麼好聽。



李逢時《采茶歌》應是他采編（包括采錄和潤色）的宜蘭民歌，配譜後當然可以用於唱和聽，其歌詞又可以用來閱和讀。和所有閩南語民歌一樣，用閩南語閱讀時交替用閩南語文讀和白讀，可以合於押韵的要求。例如，“香茶（阿）春到（阿）葉（阿）兒青（噯喲），有女如雲（的）山上行（噯喲）。到處是歌聲（噯喲噯喲噯喲），斜陽萬壑明（噯喲）”之青、行用文讀，聲用白讀（讀如閩南語聲明之聲）、明用文讀，則青、行、聲、明是押韵的；又如，“歌聲（阿）不斷（阿）采（阿）茶忙（噯喲），春雨初晴（的）茶葉香（噯喲）。林深下夕陽（喛喲噯喲噯喲），阿母依門望（噯喲）”之忙用文讀、香用白讀、陽用文讀、望用文讀則忙、香、陽、望是押韵的；又如“春山（阿）半壁（阿）白（阿）雲斜（噯喲），春茶摘盡（的）又秋茶（噯喲）。乍聽歌聲罷（噯喲噯喲噯喲），還拈茱莉花（噯喲）”之斜用白讀，茶、罷、花用文讀，則斜、茶、罷、花是押韵的。



我們知道，呂泉生釆編宜蘭民歌《丟丟銅仔》是1943年的事。李逢時《采茶歌》則采編於1865年，可謂早開風氣於斯時也。



魯迅翁《門外文談》謂：“東晉到齊陳的《子夜歌》《讀曲歌》之類，唐朝的《竹枝詞》和《柳枝詞》之類，原都是無名氏的創作，經文人的采錄和潤色之後，留傳下來的”，無名氏的作品“偶爾有一點為文人所見，往往倒吃驚，吸入自已的作品，成為新的養分”。《采茶歌》經文人李逢時采錄潤色而留傳下來，又成為李逢時詩稿里清新的作品。李逢時《別郡城》詩曰：“別郡城，別郡城，五月榴花照眼明。前亦有別情，後亦有別情，此別如何百感生？故人要我往，恨那車兒不暫停。家人要我歸，恨那車兒不快行”。 這詩顯然“吸入”了民歌的“新養分”。



2018年9月13日記於北京



（作者汪毅夫系全國台灣研究會副會長）

