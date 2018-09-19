圖一，福建省檔案館和北京市台聯編著的《文脈流長-科舉制度在台》收錄了南投竹山惜字亭。（來源：汪毅夫提供） 汪毅夫：台灣版的“敬惜字紙”（9月18日晚發）



中評社香港9月19日電（作者 汪毅夫）古早“敬惜字紙”是全民的風尚，各地多建有“敬字亭”或“惜字亭”，專門用於焚化“有字的紙”即“字紙”。這是崇尚讀書、尊重文人、保護文化的表現。



今之台灣尚保存多座“敬字亭”（“惜字亭”），福建省檔案館和北京市台聯編著的《文脈流長-科舉制度在台》收錄了南投竹山惜字亭（圖一）、屏東佳冬惜字亭（圖二）等7座。



台灣“敬惜字紙”的風尚有其特殊情節。台灣建省前隸屬福建，建省後也未單獨舉辦省級科舉考試（鄉試，俗稱考舉人）。每逢鄉試，台灣諸生須渡海到福州參加福建鄉試。出於航海安全的考量，如清人徐宗幹《斯未信齋雜錄》所記，“設酒食遙祭諸生之漂沒者”（即渡海參加鄉試遭遇海難的台灣諸生）是必須舉辦的祭祀。另外，古早台灣還有“奎樓送字紙外海”的活動，即在魁星樓前祭祀水神，將各亭焚化的字紙灰送往“外海”，以祈“科名寶筏，破浪乘風” 。清代台灣進士施瓊芳有《奎樓送字紙外海祝文》透露了個中消息。



2018年9月16日記於北京



（作者汪毅夫系全國台灣研究會副會長）

