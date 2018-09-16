張文生：當前新形勢下的“台獨”發展趨勢

廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生（中評社 李娜攝） 中評社北京9月16日電（記者 李娜）廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生日前參加“全國台聯2018年台灣民情學術研討會”，他在引言發言中重點分析了新形勢下的“台獨”發展趨勢。張文生表示，在當前新形勢下“台獨”分子表現出了新的特征，首先就是“事實台獨”成為了新時期“台獨”的主要論述。而對於新時期的“台獨”組織和活動，大陸應當高度警惕，防範其挑釁兩岸關係引起失控的政治局面，對此，他提出了五點建議。



首先，張文生指出，蔡英文當局上台以後，推行一條“事實台獨”政策，表面上維持現狀，實質上把兩岸關係定位在“國與國”關係。從本質上看，蔡英文依然推行的是李登輝的“兩國論”路線，也是1999年民進黨通過的“台灣前途決議文”確定的“事實台獨”路線。



他進一步分析道，蔡英文當局的“台獨”政治路線鮮明地表現在政治、經濟、文化、對外關係四個方面：在政治上拒絕承認“九二共識”，拒不接受“兩岸一中”，繼續推行“兩國論”政治路線。在經濟上推行“新南向政策”，試圖擺脫對中國大陸的依賴關係。在教育文化上推行“去中國化”的“文化台獨”政策，企圖扭曲台灣社會的中國認同。最後在對外關係上全面“依美反中”，“一面倒”地配合美國遏制中國的“印太戰略”。



張文生認為蔡英文當局表面上低調溫和，本質上頑固保守，是理念型的頑固“台獨”分子。他分析了在當前新形勢下“台獨”分子表現出的新特征，一是“事實台獨”成為新時期“台獨”的主要論述。“事實台獨”的目標是把“中華民國”的外衣改造成“台獨”外衣。當然，目前的改造還在進行中，還沒有完成，蔡英文當局仍然有可能通過“修法”“釋法”“釋憲”“判例”等方式推進“事實台獨”的體制改造。



二是，民間團體、社運團體成為新時期推進“台獨”的主力。這些“激進台獨”的民間團體和社運團體衝鋒在前，民進黨當局保駕在後，形成了體制內與體制外、選舉路線與街頭路線相結合的“台獨”發展態勢。



三是，加強“台獨”認同建構成為新時期“台獨”活動的主題。張文生認為島內“台獨”勢力看似囂張，但是沒有能力也不敢突破底線，只能在“認同”問題上作文章，尤其是強化“文化台獨”的心理建設，目的是把台灣青少年改造成“台獨後備軍”。



四是，“公投台獨”成為新時期挑釁兩岸關係的工具。隨著“公投”門檻的降低，島內“台獨”勢力會趁機拋出形形色色的“台獨”公投，雖然多數“台獨公投案”既無效也無用，但是仍然暴露了“台獨”勢力無恥的挑釁心態。



五是“五獨合流”是島內“台獨”活動的新動向。近年來，島內“台獨”組織的活動往往糾合海內外的反共組織一起舉辦，推動所謂“五獨合流”的趨勢，把“藏獨、疆獨、蒙獨、港獨”和“海外異議分子”串聯在一起。目的是相互聲援、相互打氣、相互壯膽、互增聲勢。



六是，攫取經濟利益是新時期“台獨”活動的潛藏目標。張文生指出，島內激進“台獨”組織的活動都有鮮明的政治目的，但是這些“台獨”組織的多數骨幹“台獨”分子卻懷著謀取個人經濟利益的目的，其利用政治活動撈取經濟利益，把“台獨”當作謀生甚至是發財的手段。

