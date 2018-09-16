太行山麓　用心打造幸福廟荒村

廟荒村村口（中評社 付麗攝） 中評社北京9月16日電（助理記者 付麗）9月14日下午，“小康路上·看鄉村振興”兩岸媒體聯合參訪團來到林州市廟荒村，了解這個省級貧困村的脫貧路。



廟荒村位於太行山麓紅旗渠畔，全村7個自然村，共有700多口人。長期以來，由於自然條件限制，耕地少、荒坡多，村民沒有像樣的產業，集體經濟長期為零。廟荒村就像它的名字一樣，一直是這一帶最窮的村，因此被列為省級貧困村。近年，得益於國家扶貧政策的支持和各級幹部的努力，廟荒村發生了翻天覆地的變化，變成了一個名副其實的美麗鄉村，被人們譽為“幸福廟荒”。



據悉，廟荒村共有245戶農戶，765人，其中有22戶貧困戶40人，去年脫貧13戶25人，目前還有9戶貧困戶15人，預計貧困村今年年底前整村脫貧。



廟荒村的支部書記鬱林英1991年參加工作，1999年開始做村委會主任，2012年至今擔任支部書記兼村委會主任，她向記者們詳細介紹了廟荒村的脫貧攻堅戰。鬱林英說：“廟荒村主要的發展短板是缺水。除了缺水，這裡的土質也很差，我們村隔壁的兩個村子的土質都比我們這的好，但是我們這裡缺水加上土質差，根本沒法種地。過去村子裡到處都是垃圾堆、豬圈。從2016年8月開始村裡借助林州市的政策政策支持，著手進行脫貧建設。那年夏天，任務重、時間短，大家都拼命工作，很多村官都在工作時暈倒在辦公室。剛開始沒有人願意為我們做發展規劃，許多設計師來到村裡看完就走，覺得這根本沒法改造，唯獨有一位名叫秦雨的林州設計師不僅幫我們設計改造方案，而且還不收一分錢，在他的幫助和設計下，我們廟荒村的改造一步步穩扎穩打的完成。”



經過兩年多的美麗鄉村改造，如今的廟荒村發生了翻天覆地的變化，走進村莊根本看不到垃圾成堆、豬圈遍地的情景，取而代之的是整潔的馬路和一排排整齊的紅泥磚房。鬱林英說：“我們和別的富裕鄉村比不了，這一點我心知肚明，但是我們只和自己比，現在和以前以前相比我們村真的是進步很多。我覺得，村裡最大的改變就是老百姓的思想，剛開始我們去鎮裡市裡開會，回來向村民們傳遞會議內容和精神，號召大家改造房屋、開辦農家樂賺錢，但是村民們都怕賠錢不敢做。我們就一遍遍做大家的思想工作，我們把成功案例的圖片做成幻燈片一遍一遍的給村民放，與此同時也在抓緊時間改造和完善村裡的公共基礎設施，漸漸地村民們被說服了，慢慢開始試著辦農家樂了，搞美麗鄉村建設的積極性也高了。”

